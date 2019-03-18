Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Язык отнялся»: Трамп обозвал Байдена 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп отреагировал на оговорку бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своем твиттере.
По мнению Трампа, Байден — человек с низким IQ.
"У Джо Байдена язык отнялся на выходных, когда он не смог нормально сообщить очень простую вещь — свое решении баллотироваться в президенты. Привыкайте, еще один человек с низким IQ!" — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Джо Байден сделал оговорку о своем участии в выборах президента в 2020 году. Байден заявил, что у него самый прогрессивный послужной список из всех, кто будет баллотироваться кандидатом в президенты. Однако затем он поправил себя и сказал "из тех, кто мог бы баллотироваться".
Газета.Ru: последние новости
AP назвало кандидата-аутсайдера в президентской гонке США В США назвали причину осложнения отношений с Россией Трамп ходит в церковь между публикацией жестких твитов
США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
Читайте также
Видео
Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей
Украина В мире
«Может предать Украину»: Савченко атаковала Зеленского
В мире Статьи
В Казани загорелся трамвай с пассажирами
Пожары Происшествия
Крым предложил США вернуть России Калифорнию
Общество В мире
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва смирилась с позицией Лукашенко по Крыму
Политика
Раскрыты планы Путина в Крыму
Политика
Тайна раскрыта: что связывает Началову и Зеленского
Шоу-бизнес В мире
Макаревич пояснил критику любящих Крым россиян
Общество
Испытания белорусского Су-25 впервые попали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение