«Язык отнялся»: Трамп обозвал Байдена

По мнению Трампа, Байден — человек с низким IQ.

"У Джо Байдена язык отнялся на выходных, когда он не смог нормально сообщить очень простую вещь — свое решении баллотироваться в президенты. Привыкайте, еще один человек с низким IQ!" — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Джо Байден сделал оговорку о своем участии в выборах президента в 2020 году. Байден заявил, что у него самый прогрессивный послужной список из всех, кто будет баллотироваться кандидатом в президенты. Однако затем он поправил себя и сказал "из тех, кто мог бы баллотироваться".