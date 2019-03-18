Washington Free Beacon (США): как Китай и Россия могут выиграть войну против США

Washington Free Beacon (США) . Пекин и Готовы ли США пожертвовать некоторыми своими городами ради Тайваня или Эстонии ? Это форма классического вопроса холодной войны, на которой так и не получен ответ, пишет автор. Пекин и Москва не хотят чувствовать себя слабыми и беспомощными, поэтому, говорится в статье, в свою очередь тщательно обдумывают собственную основную стратегическую проблему: сдерживать угрозу и одержать победу над США и ее союзниками?

Американские ученые и политические деятели часто называют вооруженные силы США лучшей боевой силой в мире, и они правы. Соединенные Штаты тратят гораздо больше денег на оборону, чем любая другая страна, и их военный потенциал превосходит всех конкурентов непревзойденной авиационной и морской мощью.

России. Самое главное, что у Соединенных Штатов есть десятки союзников по всему миру, которые действуют как мультипликаторы военной силы, позволяя Вашингтону распространять власть во всех странах. Однако американцы не должны становиться дерзкими или самодовольными. Несмотря на сохранение военного превосходства, хотя и с меньшим отрывом, чем в последние десятилетия, Соединенные Штаты все еще могут проиграть войну против Китая

На слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам Кэтрин Уилбаргер (Catherine Wilbarger), исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, сослалась на эту серьезную угрозу. «Военная модернизация России и Китая в сочетании с проблемами во времени и на расстоянии, с которыми мы сталкиваемся, предоставляют им возможность действовать быстро и в короткие сроки», — сказала она. Этот сценарий ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение, когда их реакция может рассматриваться как эскалация конфликта, что крайне проблематично при столкновении с ядерными державами.

С 1990-х годов Пекин и Москва тщательно обдумывали основную стратегическую проблему, стоящую перед ними: сдерживать [угрозу] и одержать победу над «ядерной державой и ее союзниками», то есть Соединенными Штатами. Рассматривая эту проблему, обе евразийские державы разработали то, что Брэд Робертс (Brad Roberts), бывший заместитель помощника министра обороны по политике в области ядерной и противоракетной обороны, называет «теориями победы». Эти теории имеют одни и те же основные черты и несколько этапов, в зависимости от того, как долго Соединенные Штаты будут бороться.

Для начала, если Китай или Россия сочтут, что война может разразиться с Соединенными Штатами, они будут действовать первыми и быстро, создавая в этом контексте новую геополитическую ситуацию. Например, если вокруг Тайваня будет война, Китай немедленно захватит остров и предоставит Соединенным Штатам неприятный выбор: либо принять эту новую реальность, либо начать кровавое контрнаступление, чтобы обратить все вспять.

И Китай ясно даст понять, что такое контрнаступление повлечет за собой ужасные издержки: тысячи американцев погибнут, будет потрачено много денег, и конфликт только усилится. Более того, такую ​​кампанию будет довольно сложно вести из-за географии: китайским войскам гораздо легче защитить близлежащий Тайвань, чем американским войскам вновь захватить остров с большого расстояния. В случае России этот сценарий, вероятно, будет включать в себя быстрый захват россиянами одной из балтийских стран. Опять же, выбор для Вашингтона тот же: принять новую ситуацию или вести войну.

Китай и Россия надеются, что Соединенные Штаты уступят, и они выиграют войну, даже не сражаясь с американцами. Но что, если американцы не смогут себя сдержать? Робертс подчеркивает, что Китай и Россия, в соответствии со своими теориями о победе, попытаются также напасть на союзников Соединенных Штатов, снова предоставив Вашингтону выбор: сражаться в одиночку или уступить. Если Соединенные Штаты будут сражаться, Китай и Россия будут атаковать американские и союзные войска по мере их прибытия. В этот момент, как надеются китайцы и россияне, американская общественность будет призывать свои войска вернуться домой.

Готовы ли Соединенные Штаты пожертвовать некоторыми своими городами ради Тайваня или Эстонии? Это форма классического вопроса холодной войны, на которой так и не получен ответ. Пекин и Москву беспокоят воспоминания о периодах унижения — для Китая с 1839 по 1949 годы, а для России после холодной войны. Они не хотят чувствовать себя слабыми и беспомощными, поскольку иностранные державы эксплуатируют их. Это высший национальный интерес, поэтому их ставки, вероятно, выше, чем у Америки.

Но это не значит, что Соединенные Штаты должны уступить. Издержки продолжения борьбы очевидны, но что если Вашингтон уступит? Что, если США примут контроль Китая над Тайванем или контроль России над Балтией? Конечно, американские жизни будут спасены, но будут другие последствия. Во-первых, доверие к Америке очень пошатнется.

Более того, если Америка уступит, она будет поощрять не только Китай и Россию, но и других противников, таких как Иран и Северная Корея, быть более агрессивными. Если Соединенные Штаты уступят, они будут готовиться к более разрушительной войне в будущем. Китай и Россия видят путь к победе в войне против Соединенных Штатов даже в условиях американского военного господства. Так есть ли у Вашингтона своя «теория победы» в таком конфликте? Робертс задает этот важный вопрос в своей последней книге. Если ответ «нет», то американским стратегическим мыслителям предстоит много работать над этим. Но прежде всего американская позиция должна начинаться с воли к борьбе, если до нее дойдет. Надеюсь, этого никогда не случится.