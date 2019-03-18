США начали наступление на Гаагский суд

Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге . Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления».

Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении лиц, связанных с расследованиями, проводимыми Международным уголовным судом (МУС). Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. «Я объявляю политику визовых ограничений в отношении тех, кто несет ответственность за любые расследования МУС применительно к американским военным», — отметил Помпео.

Высказывание Помпео не стало большой неожиданностью. Трудно не рассматривать этот демарш как результат влияния советника президента США по безопасности Джона Болтона . Еще в сентябре 2018 года Wall Street Journal опубликовала черновик заявления последнего, в котором указывалось на готовность Вашингтона ввести санкции против МУС в случае, если тот начнет расследования против США и Израиля по вопросу Палестины . В заявлении указывалось, что судьям МУС могут закрыть въезд в США, наложить санкции на их финансовые средства и даже привлечь к ответственности в соответствии с американскими законами.

«Международный уголовный суд для нас фактически мертв, — безапелляционно подчеркнул Болтон в ходе своего последующего выступления в Федералистском обществе. — Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и наших союзников от несправедливого преследования этим незаконным судом».

МУС был создан в 2002 году по инициативе правозащитных групп и ряда неправительственных организаций. Его целью заявлено расследование фактов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. В настоящее время 123 государства являются участниками Римского статута — договора, на основе которого и был учрежден МУС. США с самого начала отказались присоединиться к этой инициативе, подписав договор, но не ратифицировав его.

Сегодня МУС выясняет обстоятельства военных преступлений в одиннадцати странах мира. В ноябре 2017 г. прокурор МУС Фату Бенсуда (Гамбия) потребовала выдать санкцию на расследование предполагаемых преступлений на территории Афганистана, совершенных солдатами армии США, сотрудниками ЦРУ и службы безопасности страны.

В ответ на объявление санкций МУС заявил, что является «независимым и беспристрастным судебным органом, имеющим решающее значение для обеспечения ответственности за тяжкие преступления в сфере международного права», и оставил за собой право продолжать свою деятельность. В январе один из судей МУС покинул состав суда, частично в знак протеста против давления со стороны администрации Трампа.

Джамиль Даквар, директор программы по правам человека из «Американского союза защиты гражданских свобод» (ACLU), охарактеризовал новую политику американской администрации как «беспрецедентную попытку избежать международного преследования за военные преступления». Представитель правозащитной организации Human Rights Watch Ричард Дикер назвал заявление Помпео «возмутительным намерением запугать суд и не допустить расследования поведения США», Дикер призвал страны — члены МУС поддержать суд и ясно дать понять, что они не потерпят усилий США воспрепятствовать его работе.

И хотя способность международного суда обеспечить привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях весьма незначительна, тем не менее

Вашингтон рассматривает деятельность МУС как угрозу своему суверенитету.

Весьма маловероятно, что американские военные будут когда-либо судимы за свои преступления в Гааге. И все же еще в 2002 г. Конгресс США принял «Закон о защите американских военнослужащих» (ASPA), запрещающий МУС проводить в отношении них любые расследования на американской территории. Противники ASPA прозвали этот законопроект «Законом о вторжении в Гаагу» из-за содержащихся в нем положений, разрешающих американским военным действовать с целью спасения любых граждан США, задержанных для судебного расследования.

До недавнего заявления Помпео этот гипотетический сценарий казался надуманным. Новая инициатива администрации Трампа делает еще один шаг вперед в этом направлении, по сути, совсем отстраняя следователей МУС от начала расследования возможных преступлений американских военных.

— Итак, вы сделали около 67 выстрелов?

— Так точно.

— И убили сколько? В тот момент?

— Видите ли, я стрелял из автоматической винтовки… И трудно сказать, сколько. Может быть, десять или пятнадцать человек.

— Мужчин, женщин и детей?

— Да.

— И грудных младенцев?

— И младенцев.

Это — ставший уже классическим фрагмент допроса солдата роты «Чарли» 1-го батальона 20-го пехотного полка армии США Пола Мидло, причастного к одному из самых громких военных преступлений в новейшей истории. Эта трагедия стала нарицательно известной по названию вьетнамской деревушки Сонгми, в которой в марте 1968 г. носители «западных демократических ценностей» зверски убили более 500 мирных жителей, в том числе 210 детей. Теперь же действующая администрация США пытается защитить новых «полов мидло» из числа собственных военнослужащих и аффилированных с Пентагоном и ЦРУ сотрудников ЧВК от справедливого суда за их преступления в бесконечной войне в Афганистане.

Вместо того чтобы преследовать военных преступников, администрация Трампа нацелилась на тот самый суд, который призван этих преступников наказать.

В нашей стране то и дело раздаются призывы брать пример с США, которые «не бросают своих» и напрямую угрожают санкциями общепризнанным международным организациям. В данном случае делать этого не стоит по двум причинам. Во-первых, любая армия, преступления которой покрывают столь циничным образом, рано или поздно разложится и превратится в банду. Во-вторых, подобная вопиющая тоталитарная практика, характерная для самых отъявленных государств — нарушителей прав человека, глубоко порочна по своей сути, в конце концов история наказывает такие страны самым суровым образом.