Трамп раскритиковал Fox News за отстранение его любимой телеведущей

Президент США был взбешен, узнав об отстранении популярной ведущей. «Верните Жанин Пирро. Леворадикальные демократы, которые работают со своим любимым партнером „Фальшивые новости“, используют любой выверт, чтобы заставить ЗАМОЛЧАТЬ большинство нашей страны», — написал президент США в своем твиттере 17 марта.

«Прекращайте так усердно стремиться быть политкорректными», — заявил Трамп в другом сообщении.

Как сообщают СМИ, Пирро действительно не появилась в эфире в субботу вечером, когда должна была вести программу «Справедливость с судьей Жанин». Название программы отсылает к прошлому ведущей, которая работала в органах прокуратуры , а также в судебной сфере. Она республиканка и пыталась ранее избраться в конгресс от этой партии.

По мнению Трампа, телеведущая была отстранена из-за ее комментариев в отношении члена конгресса США от Демпартии Ильхан Омар.

В одной из своих программ Пирро сказала, что религиозная приверженность Омар «противоречит конституции».

Она также подвергла критике факт ношения Омар хиджаба, сказав, что таким образом она дает женщинам сигнал — «одевайтесь так, чтобы не быть подвергнутым насилию».

37-летняя Ильхам Омар прославилась тем, что стала первой женщиной-мусульманкой, избранной в конгресс США. В последнее время она выступала с достаточно радикальными заявлениями в отношении Израиля, что стало поводом для того, чтобы коллеги обвинили ее в антисемитизме.

Американские СМИ пишут, что высказывания ведущей относительно фигуры Омар действительно могли стать поводом для ее отстранения от эфира. Ранее телеканал выступил с осуждением ее слов.

Известно, что Fox является одним из любимых телеканалов президента США. Впрочем, это не помешало ему в тот же день обрушится с критикой на других его ведущих, посоветовав им перейти работать на CNN. Речь идет о таких журналистах телекомпании, как Артел Невилл, Шепард Смит и Леланд Виттерт.

«Именно здесь [в CNN] они должны работать вместе со своими низкими рейтингами», — заявил Трамп.

Президент США известен крайне негативным отношением к телеканалу CNN, который он называет «фальшивыми новостями» и в открытую третирует его журналистов, не давая им слова.

На CNN о Трампе можно часто услышать вполне нелицеприятные мнения. Недавно политический аналитик CNN Пол Бегала сравнил во время одной из программ дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера с «тараканами».

Во время обсуждения новой книги «Kushner, Inc.» публициста Вики Варда Бегала задали вопрос о том, выкинет ли когда-нибудь Трамп их «на обочину» и как им удалось избежать серьезных скандалов на фоне того, что происходит в Белом доме. «Конечно, им удалось выжить. Я имею в виду то, что тараканы переживут даже ядерную войну», — отметил Бегала.

В отличие от ненавистного Трампу CNN, Fox известен своей консервативной повесткой. «Рабочий день президента обычно начинался с обсуждения того, что он увидел утром по телевизору, особенно на Fox News, или прочитал в газетах, которые он изучает гораздо внимательнее, чем можно было подумать», — писал в биографической книге о президенте США «Страх в Белом Доме» американский журналист Боб Вудворд.

Среди поклонников телеканала и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который как отмечает Вудворд, был «завсегдатаем канала Fox News» до прихода на госслужбу. Согласно декларации доходов, в 2017 году он получил от Fox $567 000.

Аудитория телеканала Fox составляет от 2 до 3 млн человек ежемесячно. Это больше, чем у ненавистного президенту телеканала СNN, а также MSNBC.

Желая поддержать любимый телеканал, Трамп даже заявил, недавно, что откажется от предвыборных дебатов на канале CNN. Это произошло после того, как Демпартия порекомендовала членам партии не участвовать в предвыборных дебатах на Fox.

Председатель Национального комитета демократической партии Том Перец заявил, что телеканал открыто поддерживает президента Трампа и не может «предоставить возможность провести открытые и честные дебаты для наших кандидатов».

В доказательство своих слов он привел в пример недавнюю статью в журнале New Yorker, в которой говорилось о том, что многие ведущие телеканала непосредственно связаны с Трампом.

В статье говорится о тесных отношениях между президентом и телеканалом Fox, которые были практически «формализованы» в 2018 году. Тогда бывший вице-президент телеканала Билл Шинн был назначен директором Белого Дома по коммуникациям.

Аналогичного мнения придерживается и президент компании CNN Джефф Закер, который назвал телеканал Fox News «государственной пропагандой», пишет The Daily Beast.

Глава CNN отметил, что телеканалам в принципе не должно быть предоставлено особое «право» на трансляцию теледебатов, будь то Fox News, CNN или NBC.

«Я думаю, что вопрос должен быть поставлен так: является ли Fox подконтрольным государству телеканалом или же Белый дом подчиняется Fox?» — сказал Закер.

Он также обвинил Fox News в причинении «громадного ущерба» Соединенным Штатам и раскритиковал журналистов, которые выбрали работу на этом телеканале.

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