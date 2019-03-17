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В США назвали причину осложнения отношений с Россией 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и США не могут выстроить диалог из-за президента. Об этом сообщает РИА "Новости".
Болтан уточнил, что "сговор" Трампа с Россией является одной из главный проблем на пути к созданию прогресса в отношения двух стран.
"Я думаю, сложно достичь прогресса в двусторонних отношениях с Россией, когда все, что делается, используется политическими оппонентами, чтобы показать некие свидетельства сговора с Россией", — подчеркнул Болтон.
Ранее сообщалось, что суд в США отклонил иск, обвиняющий Трампа в сговоре с Россией и WikiLeaks.
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США , В мире , Джон Болтон , Дональд Трамп , Wikileaks
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