В США назвали причину осложнения отношений с Россией

Болтан уточнил, что "сговор" Трампа с Россией является одной из главный проблем на пути к созданию прогресса в отношения двух стран.

"Я думаю, сложно достичь прогресса в двусторонних отношениях с Россией, когда все, что делается, используется политическими оппонентами, чтобы показать некие свидетельства сговора с Россией", — подчеркнул Болтон.