Принтер конгресса: палата представителей утвердила сразу четыре документа против Кремля

Контролирующие нижнюю палату демократы поддержали три законопроекта и одну необязывающую резолюцию.

Резолюция посвящена убийству Бориса Немцова. Конгресс призывает администрацию США принять меры в отношении причастных и расследовать деятельность Рамзана Кадырова , а также обвиняет Владимира Путина в попытке скрыть информацию о преступлении.

Тройка законопроектов касается активов президента России, влияния Москвы на Запад и статуса Крыма. Первый билль обязывает администрацию подготовить отчет о личном состоянии Путина и его родственников, второй — исследовать попытки Москвы ослабить НАТО , третий запрещает президенту США признавать принадлежность Крыма России.

Документы были внесены в палату представителей в течение последних двух месяцев. Авторы каждого — конгрессмены из обеих партий. Первым поступил законопроект о запрете признания присоединения Крыма к России. В середине января документ внесли старший республиканец в комитете по малому бизнесу Стив Шебет и малоизвестный конгрессмен-демократ.

Далее, 27 февраля, в палату представителей были внесены законопроект об оценке состояния Владимира Путина и резолюция с призывом расследовать убийство Бориса Немцова, имеющая рекомендательный характер. Под первым документом подписались демократ и республиканец, не занимающие ключевых позиций в комитетах, под вторым — по двое конгрессменов из обеих партий, в том числе старшие демократ и республиканец в комитете по международным делам Элиот Энгель и Майкл Маккол.

Наконец, на прошлой неделе был внесен законопроект об оценке угрозы для НАТО со стороны России. Его представили двое малоизвестных конгрессменов от обеих партий.

Все четыре документа рассматривались в один день. Такое случается нередко, когда в одной из палат конгресса накапливается несколько законопроектов на схожую тематику. Все были утверждены либо единогласно устным голосованием, либо подавляющим большинством голосов.

Только один конгрессмен проголосовал против резолюции об убийстве Немцова и законопроекта о запрете признания Крыма. Им стал либертарианец Том Масси, ранее критиковавший «истерию на тему России» в США.

Михаил Троицкий, эксперт по международным отношениям:

«То, что делает конгресс в сфере внешней политики, это некоторая попытка уравновесить президента, ограничить его свободу маневра. Кроме того, я думаю, просто сильно лоббистское воздействие на конгресс со стороны тех, кто имеет ставки в этом вопросе о принадлежности Крыма. Конечно, вероятность признания администрацией Трампа Крыма российским вряд ли была бы очень высока. В любом случае это довольно сложный бюрократический процесс, и даже одним мимолетным заявлением президента он не может быть ограничен, даже если бы Трамп захотел сделать такое заявление. Я думаю, это в основном нужно конгрессменам, чтобы показать твердость своей позиции избирателям в своих округах».

То, что документы поддержали почти все республиканцы нижней палаты, не означает, что так же поступят сенаторы. Конгрессу не чуждо стратегическое голосование: например, если республиканцы видят, что документ в любом случае будет поддержан демократическим большинством, бессмысленно голосовать против, подставляя Республиканскую партию под обвинения в пророссийской позиции. Позднее же, на уровне сената, республиканское большинство может просто не допустить голосования по законопроектам, заблокировав их на уровне комитета.

Дальнейшую судьбу документов предугадать сложно. Это подтверждается и ограниченным вниманием к ним со стороны американской прессы. Даты рассмотрения документов в сенате неизвестны.

О сути трех законотворческих инициатив и одной резолюции рассуждает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков

«Это более символические шаги. Опять попытка бросить тень на Трампа, начать какие-то новые расследования и одновременно предотвратить любые шаги, направленные на улучшение российско-американских отношений. В трех из этих случаев прямой удар по Трампу, не только по России. В четвертом у администрации есть свои собственные интересы. Трамп считает, что нужно давить американских конкурентов. Россия рассматривается как конкурент в ряде областей. Это, прежде всего, экспорт углеродов, экспорт военной техники. Подобная резолюция будет способствовать введению нового пакета санкций против России. Российско-американские отношения оказываются жертвой каких-то внутриполитических игр американской элиты».

В конце этой недели конгресс планирует рассмотреть еще один законопроект, касающийся России. Документ может обязать Минюст США опубликовать полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы и возможном сговоре будущего президента Трампа с зарубежными игроками.