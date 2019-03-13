NYT: Губернатор Калифорнии намерен ввести мораторий на смертную казнь

Gov. Gavin Newsom of California is expected to issue a moratorium on executions, granting a temporary reprieve for its 737 inmates on death row https://t.co/s5UB2ujKSm— The New York Times (@nytimes) 13 марта 2019 г. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду, 13 марта, намерен объявить мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров в штате, передаёт The New York Times

По данным газеты, в случае реализации инициативы, 737 граждан, приговорённых к высшей мере наказания в Калифорнии, получат в том числе отсрочку исполнения приговора.

При этом отмечается, что смертные приговоры в штате не приводятся в исполнение с 2006 года.

В январе сообщалось, что приговорённый к смертной казни за убийство 48-летний заключённый Скотт Дозьер покончил с собой в одной из тюрем американского штата Невада.

По словам адвоката преступника, исполнение смертного приговора откладывалось дважды, осенью 2017 года и летом 2018 года, в связи с тем, что власти штата были намерены применить не опробованный ранее препарат, который мог причинить осуждённому страдания.