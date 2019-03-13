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NYT: Губернатор Калифорнии намерен ввести мораторий на смертную казнь 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду, 13 марта, намерен объявить мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров в штате, передаёт The New York Times.
По данным газеты, в случае реализации инициативы, 737 граждан, приговорённых к высшей мере наказания в Калифорнии, получат в том числе отсрочку исполнения приговора.
При этом отмечается, что смертные приговоры в штате не приводятся в исполнение с 2006 года.
В январе сообщалось, что приговорённый к смертной казни за убийство 48-летний заключённый Скотт Дозьер покончил с собой в одной из тюрем американского штата Невада.
По словам адвоката преступника, исполнение смертного приговора откладывалось дважды, осенью 2017 года и летом 2018 года, в связи с тем, что власти штата были намерены применить не опробованный ранее препарат, который мог причинить осуждённому страдания.
RT на русском: последние новости
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США , В мире , New York Times
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