Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конгресс США одобрил два антироссийских закона 

Газета.Ru + ещё 14 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В Соединенных Штатах Палата представителей приняла два закона, которые направлены на противодействие российской стороне. Об этом сообщатся в твиттере ведомства.
Как отмечается, речь идет о законопроектах "Об открытости Владимира Путина" и "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". При этом первый документ предполагает составление доклада о личном состоянии президента России Владимира Путина, а второй — доклада о намерениях российской стороны в отношении стран-членов НАТО, а также ее реакции на расширение военного присутствия США на территории Восточной Европы. Теперь законопроекты должны быть утверждены сенатом и главой государства.
Ранее США решили выделить $250 млн на военную поддержку Украины.
Газета.Ru: последние новости
NYT: в Калифорнии введут мораторий на смертную казнь В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским В США раскрыли крупную коррупционную схему
США , В мире , Владимир Путин , Конгресс США , НАТО
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 «Абакан»
Армия Оружие
«Русские витязи» занялись боевыми ракетами
Армия Оружие
Главный обнальщик России досрочно вышел из тюрьмы
Криминал Происшествия
«Хорошо кушала»: у матери девочки-маугли нет проблем
Происшествия Статьи
Индия испытала РСЗО Pinaka
Армия Оружие
Опубликована видеозапись первого ядерного взрыва
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение