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Госдеп США выявил проблемы Украины в области соблюдения прав человека 

BFM.RU + ещё 2 40 минут назад
Власти Украины создают атмосферу безнаказанности, не расследуя преступления чиновников. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире.
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«Правозащитные группы и ООН отметили значительные недостатки в расследовании предполагаемых нарушений прав человека, совершенных правительственными силами безопасности, в частности сообщений о пытках, насильственных исчезновениях, произвольных задержаниях и других злоупотреблениях, предположительно совершенных Службой безопасности Украины», — говорится в документе.
В Госдепе напоминают, что виновные в расстрелах во время «евромайдана» 2014 года в Киеве до сих пор не привлечены к ответственности.
Среди других проблем с правами человека на Украине в Госдепартаменте называют: насилие над задержанными со стороны правоохранительных органов; суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах; цензуру, блокировку сайтов; неспособность властей привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении активистов, журналистов, представителей этнических и сексуальных меньшинств; «широко распространенную коррупцию в правительстве» и «наихудшие формы детского труда».
В докладе о ситуации на Украине значительное внимание уделяется положению в Донбассе, где ответственность за нарушение прав человека возлагается на «возглавляемые Россией силы». Аналогичным образом описывается ситуация в «оккупированном Россией» Крыму. Утверждается, что в Донбассе «пророссийские силы» занимались насильственными исчезновениями, пытками и незаконными задержаниями, совершали насилие, препятствовали свободе выражения мнений, в том числе печати, мирных собраний, ограничивали передвижение через линию соприкосновения на востоке Украины и неоправданно ограничивали гуманитарную помощь.
Как пишет РИА Новости, в документе отмечается, что на Украине сохраняются проблемы со свободой СМИ. Власти ограничивают работу отечественных и зарубежных журналистов под предлогом защиты национальной безопасности. В качестве примера в документе приводится ситуация с руководителем портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Обеспокоенность в связи с его арестом выразили Комитет по защите журналистов, «Репортеры без границ» и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, напоминают в Госдепартаменте. Кроме того, власти Украины «продолжали депортировать и запрещать въезд иностранным журналистам по соображениям национальной безопасности».
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США , В мире , Украина , ОБСЕ , ООН , СБУ , Госдеп США , МВД , РИА Новости , Республика Крым
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