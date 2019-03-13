Госдеп США выявил проблемы Украины в области соблюдения прав человека

Власти Украины создают атмосферу безнаказанности, не расследуя преступления чиновников. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире.

«Правозащитные группы и ООН отметили значительные недостатки в расследовании предполагаемых нарушений прав человека, совершенных правительственными силами безопасности, в частности сообщений о пытках, насильственных исчезновениях, произвольных задержаниях и других злоупотреблениях, предположительно совершенных Службой безопасности Украины», — говорится в документе.

В Госдепе напоминают, что виновные в расстрелах во время «евромайдана» 2014 года в Киеве до сих пор не привлечены к ответственности.

Среди других проблем с правами человека на Украине в Госдепартаменте называют: насилие над задержанными со стороны правоохранительных органов ; суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах; цензуру, блокировку сайтов; неспособность властей привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении активистов, журналистов, представителей этнических и сексуальных меньшинств; «широко распространенную коррупцию в правительстве» и «наихудшие формы детского труда».

В докладе о ситуации на Украине значительное внимание уделяется положению в Донбассе, где ответственность за нарушение прав человека возлагается на «возглавляемые Россией силы». Аналогичным образом описывается ситуация в «оккупированном Россией» Крыму. Утверждается, что в Донбассе «пророссийские силы» занимались насильственными исчезновениями, пытками и незаконными задержаниями, совершали насилие, препятствовали свободе выражения мнений, в том числе печати, мирных собраний, ограничивали передвижение через линию соприкосновения на востоке Украины и неоправданно ограничивали гуманитарную помощь.