$661 млн на борьбу с Россией: Трамп переходит в наступление

Госдепартамент США планирует в 2020 году потратить 661 млн долларов на противодействие российскому влиянию. Тем временем спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси рассказала, как относится к предложению об импичменте нынешнего президента США Дональда Трампа

Несмотря на то, что слова президента США Дональда Трампа в ответ на ведущееся «российское дело» выглядят оригинальными и яркими, американская история знает еще один яркий пример — реакция президента Ричарда Никсона на Уотергейтский скандал, отмечает CNN

В обоих случаях американский президент и Белый дом работали на фоне масштабных расследований министерства юстиции . Оба раза это приводило к увольнению высших должностных лиц администрации, множеству уголовных обвинений против людей, близких к президенту США, отмечает телеканал. И Никсон, и Трамп говорили о своей невиновности, напоминает CNN.

Уотергейтский скандал заставил Никсона уйти в отставку в августе 1974 года после того, как республиканцы в конгрессе не поддержали его. Тем не менее, Трамп сохранил поддержку членов республиканской партии и своих избирателей. Так, многие сторонники Трампа поверили тому, что он является жертвой «охоты на ведьм», говорится в материале.

В частности, и Трамп, и Никсон также заявляли, что никогда не заставляли подчиненных идти против закона. Оба лидера отрицали, что препятствовали правосудию и дистанцировались от своих помощников, находящихся в поле зрения следователей, пишет CNN.