Трамп оправдался за оговорку про главу Apple

«Во время недавнего круглого стола с руководителями компаний и намного позже того, как я представил Тима Кука из Apple, я быстро произнес Тим + Эппл, имея ввиду принадлежность Тима к компании. Я сделал это ради сокращения времени и лишних слов. Но СМИ пренебрегли этим фактом, превратив это в еще одну плохую новость про Трампа», — написал президент США в своем микроблоге.

Забавный эпизод с именем Тима Кука произошел в Вашингтоне, когда глава Apple выступал с докладом об успехах образовательной программы компании. После выступления Трамп отметил, какой большой вклад компания вносит в создание рабочих мест в США.

«Мы очень это ценим, Тим Эппл», — сказал тогда глава Белого дома.

Сам Тим Кук к оговорке Трампа отнесся с юмором: в Twitter он изменил свою фамилию на логотип компании Apple, таким образом подыграв американскому президенту.