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Трамп оправдался за оговорку про главу Apple 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп оправдался за забавную оговорку — на недавнем совещании с представителями американских компаний он назвал главу Apple Тима Кука «Тим Эппл». В своем Twitter глава государства написал, что сделал это ради экономии времени и слов.
«Во время недавнего круглого стола с руководителями компаний и намного позже того, как я представил Тима Кука из Apple, я быстро произнес Тим + Эппл, имея ввиду принадлежность Тима к компании. Я сделал это ради сокращения времени и лишних слов. Но СМИ пренебрегли этим фактом, превратив это в еще одну плохую новость про Трампа», — написал президент США в своем микроблоге.
Забавный эпизод с именем Тима Кука произошел в Вашингтоне, когда глава Apple выступал с докладом об успехах образовательной программы компании. После выступления Трамп отметил, какой большой вклад компания вносит в создание рабочих мест в США.
«Мы очень это ценим, Тим Эппл», — сказал тогда глава Белого дома.
Сам Тим Кук к оговорке Трампа отнесся с юмором: в Twitter он изменил свою фамилию на логотип компании Apple, таким образом подыграв американскому президенту.
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Комментарии
США , В мире , Тим Кук , Дональд Трамп , Apple
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