Половина американцев уверена, что Трамп — «наш»

Как «было дело»? Летом 2016-го по заданию Кремля «русские хакеры» (да не простые, а правительственные) взломали чей-то сервер. Кстати, до сих пор неизвестно, чей. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон . А неизвестно потому, что ФБР так и не получило ни одному их них. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские?!

В результате этой «беспрецедентной атаки на американскую демократию» в открытый доступ попала переписка партийного руководства и окружения Клинтон в ходе праймериз 2015-16 гг. Выяснилось, что Демократический национальный комитет безбожно «затирал» в ходе внутрипартийного отбора кандидата Сандерса и всячески помогал кандидату Клинтон. Более того, мейнстримные СМИ согласовывали с членами штаба Хиллари большинство статей, посвященных ее кампании, и заранее передавали ей вопросы, которые будут заданы на предвыборных дебатах.

Какой следовало бы сделать вывод? Что Клинтон и все руководство Демпартии ни в грош не ставят внутрипартийную демократию, а медиа плевать хотели на собственную независимость и беспристрастность? Ничего подобного! Правильный вывод такой: коварные русские атаковали Америку. Целью их атаки было сделать президентом их агента Дональда Трампа. А Трамп вместе с его ближайшим окружением всячески помогал кремлевским кураторам, координируя с ними атаки на достойнейшую женщину и, если бы не Москва, неизбежную победительницу президентских выборов.

В ходе президентской гонки сотрудники штаба Трампа встречались с русскими оперативниками при подозрительных обстоятельствах. Прямо в помещении самого штаба! А кандидат Трамп призывал поладить с Россией и хвалил Владимира Путина . Считай, спалился!

Но некоторые несознательные граждане США, насмотревшись Fox News (даже не RT) и начитавшись Breitbart, стали задавать удивительно антиамериканские вопросы вроде: «А где доказательства?». Или: «А что незаконного во встречах с иностранными представителями?». Мол, Хиллари тоже много с кем встречалась в ходе кампании. Например, с Петром Порошенко . Она ему даже представила тех людей, что будут курировать «молодую европейскую демократию». А тот в ответ пообещал помочь с компроматом на Трампа. И судя по расследованию издания Politico, не подкачал. Во всяком случае, дело Пола Манафорта наполовину построено на данных киевских товарищей.

Трамп ездил в Мексику и встречался там с президентом (теперь уже бывшим) Энрике Пенья Ньето. Но почему-то после этого его никто не назвал мексиканским агентом. Оба кандидата имели продолжительные беседы с египетским и израильским лидерами, но и тут никакого подозрения в сговоре не возникло. Да и вообще, если уж говорить о сговоре и иностранном вмешательстве, есть смысл обратить взор на Кей Стрит в Вашингтоне, где расположены офисы крупнейших лоббистский фирм. Столица США переполнена иностранными деньгами — израильскими, саудовскими, китайскими (заодно и тайваньскими), европейскими, латиноамериканскими и даже иранскими. По оценкам американских НКО, значительная часть этих денег используется или «в черную», или с грубейшими нарушениями законов о лоббизме.

В России очень часто говорят об имперских устремлениях Соединенных Штатов. Об их желании распространить свое влияние на весь мир и заставить всех плясать под свою дудку. В самой же Америке больше беспокоятся об иностранном влиянии на те решения (в том числе, внешнеполитические), что принимаются в Вашингтоне. Специальные интересы других государств — это просто второе название политики «града на холме». Во всяком случае, именно этого больше всего опасаются граждане заокеанской сверхдержавы. После ядерной войны и роста налогов.