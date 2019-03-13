CNN узнал о планах еще одного демократа баллотироваться на пост президента США

Бывший конгрессмен Бето О'Рурк готов к началу собственной президентской кампании, о чем должен на этой неделе объявить в своих социальных сетях, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный о планах политика источник. Кроме того, он планирует посетить штат Айову, где пройдут первые праймериз для выбора кандидата в президенты. Ранее сообщалось, что в этом штате лидирует бывший вице-президент Джо Байден , который пользуется преимуществом в 2% над сенатором из Вермонта Берни Сандерсом. Как отмечает CNN, есть и другие признаки подготовки О'Рурка к запуску предвыборной кампании. Так, в Эль-Пасо, где он проживает, был снят небольшой видеоролик. Также журналисты заметили фотографа, который покидал дом О'Рурка. А в социальной сети Facebook впервые после поражения в борьбе против сенатора-республиканца Теда Круза была запущена рекламная кампания с более 300 объявлений, в которых избирателей агитировали пройти регистрацию и узнать, действительно ли он будет баллотироваться на пост президента. Президентские выборы в США состоятся в 2020 году. Ранее The Hill узнал о вступлении Байдена в президентскую гонку США.