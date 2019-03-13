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CNN узнал о планах еще одного демократа баллотироваться на пост президента США 

Газета.Ru + ещё 6 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший конгрессмен Бето О'Рурк готов к началу собственной президентской кампании, о чем должен на этой неделе объявить в своих социальных сетях, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный о планах политика источник.
Кроме того, он планирует посетить штат Айову, где пройдут первые праймериз для выбора кандидата в президенты. Ранее сообщалось, что в этом штате лидирует бывший вице-президент Джо Байден, который пользуется преимуществом в 2% над сенатором из Вермонта Берни Сандерсом.
Как отмечает CNN, есть и другие признаки подготовки О'Рурка к запуску предвыборной кампании. Так, в Эль-Пасо, где он проживает, был снят небольшой видеоролик. Также журналисты заметили фотографа, который покидал дом О'Рурка. А в социальной сети Facebook впервые после поражения в борьбе против сенатора-республиканца Теда Круза была запущена рекламная кампания с более 300 объявлений, в которых избирателей агитировали пройти регистрацию и узнать, действительно ли он будет баллотироваться на пост президента.
Президентские выборы в США состоятся в 2020 году.
Ранее The Hill узнал о вступлении Байдена в президентскую гонку США.
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США , Джозеф Байден , Тед Круз , CNN
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