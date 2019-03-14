Байден начал поиск кандидатов в вице-президенты

Как отмечается, они обсудили их политическое будущее.

В агентстве уточнили, что Байден раздумывает над тем, стоит ли ему в третий раз выдвигаться кандидатом в президенты. Абрамс, подчеркнули в агентстве, активно агитировали выдвигаться в сенат в 2020 году, однако она подумывает о том, чтобы тоже поучаствовать в гонке за кресло президента. Также она может стать напарником кандидата в вице-президенты.