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Байден начал поиск кандидатов в вице-президенты 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вице-президент США Джо Байден и демократ Стейси Абрамс провели частную встречу, передает сообщает Associated Press.
Как отмечается, они обсудили их политическое будущее.
В агентстве уточнили, что Байден раздумывает над тем, стоит ли ему в третий раз выдвигаться кандидатом в президенты. Абрамс, подчеркнули в агентстве, активно агитировали выдвигаться в сенат в 2020 году, однако она подумывает о том, чтобы тоже поучаствовать в гонке за кресло президента. Также она может стать напарником кандидата в вице-президенты.
Ранее сообщалось, что CNN узнал о планах еще одного демократа баллотироваться на пост президента США.
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США , В мире , Джозеф Байден , CNN , Associated Press
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