Трампа обвинили в «возмутительном злоупотреблении властью»

Чрезвычайное положение, введенное Трампом, спровоцировало единодушно негативную реакцию среди демократов.

"Это возмутительное злоупотребление властью", — написал Букер в твоем твиттере.

Демократы, претендующие на пост президента, призывают незамедлительно снять введенный Трампом режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

"Объявлять чрезвычайное положение из-за проектов, продиктованных нездоровыми амбициями президента, это просто смешно", — считает сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что число задержанных нелегалов на границе США стало рекордным.