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Трампа обвинили в «возмутительном злоупотреблении властью» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сенатор США от штата Нью-Джерси обвинил президента США Дональда Трампа в "возмутительном злоупотреблении властью", сообщает ABC News.
Чрезвычайное положение, введенное Трампом, спровоцировало единодушно негативную реакцию среди демократов.
"Это возмутительное злоупотребление властью", — написал Букер в твоем твиттере.
Демократы, претендующие на пост президента, призывают незамедлительно снять введенный Трампом режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
"Объявлять чрезвычайное положение из-за проектов, продиктованных нездоровыми амбициями президента, это просто смешно", — считает сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис.
Ранее сообщалось, что число задержанных нелегалов на границе США стало рекордным.
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США , В мире , Дональд Трамп , телеканал АВС
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