Bloomberg: российские интернет-тролли меняют тактику

Эксперты по кибербезопасности заявили агентству, что теперь вместо того, чтобы создавать собственный фейковый контент, программисты займутся фейковыми аккаунтами. Они в свою очередь должны будут поддерживать комментариями посты реально существующих людей, чтобы посеять разногласия в обществе.

Действуя подобным образом, тролли смогут обойти ограничения для фейковых новостей, введенные Facebook и Twitter после выборов 2016 года, считают эксперты.

Ситуацию комментирует руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц:

«Facebook в первую очередь очень ужесточил свою политику в отношении политических комментариев, политического контекста. Сейчас при малейших подозрениях и жалобах они вначале блокируют аккаунт на какой-то короткий промежуток, потом, если ситуация повторяется, блокируют аккаунт на три месяца и далее совсем. Я знаю, что многих пользователей блокируют, в том числе и пользователей, которые в самих Соединенных Штатах что-то пишут о политике. Гораздо сложнее стало этим инструментом пользоваться для таких манипуляций».

В мае 2018 года демократы из комитета по разведке Конгресса США опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, создали российские интернет-тролли в период выборов 2016 года. В частности, на одной из картинок изображена Хиллари Клинтон с заклеенным ртом и подписью «Ставь лайк, если тоже считаешь, что лжец не может быть президентом».

Владимир Васильев: Расклад политических сил в США сегодня неясен, потому манипуляции общественным мнением действительно возможны, считает главный научный сотрудник Института США и Канады

«В общем, растет опасение, что, в отличие от выборов 2016 года, возможности влияния на позиции кандидатов, на исход первичных выборов и даже, если хотите, на исход всеобщих выборов очень неопределенные по одной простой причине, что, например, в 2016 году Сандерс призвал голосовать своих сторонников за Хиллари Клинтон, но не исключено, что через год ситуация может оказаться гораздо более запутанной. И поэтому подчеркиваю: факт о манипуляции возможен. Америка начинает волноваться или нервничать. И поскольку они сами стали жертвой своего представления о том, что существует внешнее вмешательство, то, обжегшись на молоке, дуют на воду».