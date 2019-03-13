Трамп возмущён слухами о двойнике первой леди

Президент США Дональд Трамп выразил возмущение из-за распространяемых в социальных сетях и СМИ слухов о том, что в поездках по стране вместо супруги Меланьи его якобы сопровождает двойник первой леди.

«Лживые масс-медиа зафотошопили фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более безумными с течением времени», — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп «забыл» свою жену на пороге перед Белым домом.

Также Трамп во время выступления в штате Западная Вирджиния заявил, что его супруге Меланье Трамп «не так уж легко» состоять с ним в браке и быть первой леди США.