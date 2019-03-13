Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп возмущён слухами о двойнике первой леди 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выразил возмущение из-за распространяемых в социальных сетях и СМИ слухов о том, что в поездках по стране вместо супруги Меланьи его якобы сопровождает двойник первой леди.
«Лживые масс-медиа зафотошопили фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более безумными с течением времени», — написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что Трамп «забыл» свою жену на пороге перед Белым домом.
Также Трамп во время выступления в штате Западная Вирджиния заявил, что его супруге Меланье Трамп «не так уж легко» состоять с ним в браке и быть первой леди США.
RT на русском: последние новости
Американист прокомментировал законопроект США о запрете на признание Крыма Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России Трамп раскритиковал идею об отмене смертной казни в Калифорнии
США , В мире , Дональд Трамп
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона
Наука и техника
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение