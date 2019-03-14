СМИ: ЦРУ могло организовать нападение на посольство КНДР в Мадриде 

Не исключено, что за атакой на посольство КНДР в Мадриде может стоять ЦРУ. По крайней мере, двое из десяти нападавших на диппредставительство имели контакты с разведывательным ведомством, утверждает газета El Pais.
Эксперты предполагают, что основным мотивом являлось получение информации о бывшем после КНДР в Испании Ким Хек Чоле. Сегодня он является одной из ключевых фигур в переговорах по разоружению между Северной Кореей и США. В сентябре 2017 года дипломат был объявлен испанскими властями персоной нон-грата в связи с ядерной и ракетной программой Пхеньяна.
Между тем в МВД Испании отказались комментировать возможную причастность ЦРУ к налету на здание северокорейского посольства. В министерстве пояснили, что не могут подтвердить или опровергнуть версию СМИ о связях налетчиков с американскими спецслужбами. «Мы никогда не делаем комментариев о расследованиях, которые находятся в процессе», — цитирует ТАСС представителя МВД.
Напомним, нападение на северокорейское посольство в Мадриде произошло 22 февраля незадолго до встречи на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме. Преступники удерживали персонал посольства в течение нескольких часов. Затем они убежали и унесли с собой компьютеры и телефоны. Полиция узнала о случившемся благодаря звонку одной из заложниц, сумевшей незаметно покинуть здание.