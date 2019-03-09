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Американские СМИ усмотрели руку Москвы в движении против прививок 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Американский телеканал Fox News заявил, что «российские тролли и боты» пытаются подорвать единство взглядов общества в США на прививки; по мнению канала, тролли поддерживают обе стороны конфликта с целью «посеять раздор» в социуме.
Перевод передачи представлен ИноТВ.
Корреспондент Fox News Дэн Спринджер сообщил, что по результатам исследования, российские тролли и боты оставили в соцсетях США тысячи сообщений, подрывающих общественное доверие к вакцинам.
«Исследователи проследили онлайн активность до Агентства интернет-исследований — той самой организации, которой минюст США в прошлом году предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы», — добавил Спринджер.
По его словам, «тролли и боты» использовали в Twitter хештэг #вакцинировать и привел в пример одно из таких сообщений. «Сначала наше правительство создает болезни, а затем создает #вакцины»
Спринджер пояснил, что исследование было проведено Университетом Джорджа Вашингтона и Университетом Джона Хопкинса. По этим данным, аккаунты, замаскированные под нормальных пользователей, «выступают с ложно-эквивалентными утверждениями, которые подрывают единое мнение общества о прививках».
Спринджер добавил, что практически во всех случаях с корью в штате Вашингтон заболевали дети, у которых не было соответствующих прививок, количество заболевших растет параллельно с падением процента в привитых штатах.
«Люди, стоящие во главе движения антивакцинаторства США считают, что их страхи вполне оправданы; они не верят многочисленным исследованиям», — отметил Спринджер.
По его словам, под давлением конгресса Facebook станет бороться с антипрививочной дезинформацией и запретит продвигать посты такого характера с помощью рекламы.
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США , В мире , Джордж Вашингтон , Джон Хопкинс , Министерство юстиции США , Fox News , Москва
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