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Трамп подписал Библии для пострадавших от торнадо 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Дональд Трамп оставил свой автограф на Библии: американский президент подписал сразу несколько экземпляров и вручил их тем, кто пострадал от разрушительного торнадо в штате Алабама. Туда он приехал с визитом и встретился в одной из церквей с местными жителями, которые участвуют в ликвидации последствий стихийного бедствия.
На чем расписываться, Трампу было не принципиально: автографы он оставил и на Библии, и на кепках собравшихся, передает телеканал "Россия 24".
Мощный торнадо ударил по Алабаме в прошлое воскресенье, 3 марта. Его жертвами стали 23 человека, еще более 100 пострадали.
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США , В мире , Дональд Трамп
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