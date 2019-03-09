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Чернокожего гея-актера обвинили в лжесвидетельстве 

Lenta.ru + ещё 5 10 часов назад
Фото: Kamil Krzaczynski / Foto AP
Суд округа Кук американского штата Иллинойс предъявил обвинения чернокожему актеру-гею Джусси Смоллетту из шоу «Империя» в связи с подачей ложного заявления в полицию. Об этом сообщает телеканал NBC7.
Следствие пришло к выводу, что Смоллетт сам организовал покушение на себя. В связи с этим против него было выдвинуто 16 обвинений в нарушении общественного порядка. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
Ранее полиция Чикаго добилась признательных показаний от нападавших, которые были знакомы со Смоллеттом. Один из них принял участие в съемках «Империи», другой был его личным тренером. рассказали, что они начали репетировать атаку за несколько дней до инцидента.
29 января Джусси Смоллетта доставили в больницу с переломом ребра. По его словам, в центре Чикаго на него напали двое мужчин, которые выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления, а также предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа — фразу Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).
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США , В мире , Дональд Трамп
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