Чернокожего гея-актера обвинили в лжесвидетельстве

Суд округа Кук американского штата Иллинойс предъявил обвинения чернокожему актеру-гею Джусси Смоллетту из шоу «Империя» в связи с подачей ложного заявления в полицию. Об этом сообщает телеканал NBC7.

Следствие пришло к выводу, что Смоллетт сам организовал покушение на себя. В связи с этим против него было выдвинуто 16 обвинений в нарушении общественного порядка. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее полиция Чикаго добилась признательных показаний от нападавших, которые были знакомы со Смоллеттом. Один из них принял участие в съемках «Империи», другой был его личным тренером. рассказали, что они начали репетировать атаку за несколько дней до инцидента.