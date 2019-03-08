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Комитет Конгресса США единогласно одобрил запрет признания Крыма российским 

Ридус + ещё 31 18 часов назад
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 7 марта единогласно одобрил законопроект, запрещающий американской администрации признавать Крым российским.
Документ, внесенный в Конгресс 16 января, запрещает всем американским государственным учреждениям «предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь», если это включает или подразумевает признание суверенитета России над Крымом.
Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией. Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами, — цитирует ТАСС текст законопроекта.
Оговаривается, что президент США имеет право делать исключения, если он «решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности».
Если инициативу одобрят обе палаты Конгресса, она отправится на подпись главе государства.
Дональд Трамп несколько раз допускал публичные высказывания, которые можно было трактовать как возможность признания Крыма российским.
Летом 2018 года в кулуарах саммита G7 президент США сказал, что считает Крым российским, так как «там все разговаривают на русском языке». Пару недель спустя, отвечая на вопрос журналистов, может ли он признать присоединение Крыма к России, Трамп произнес: «Посмотрим».
Присоединение Крыма к России нынешний президент США считает результатом провальной внешней политики своего предшественника Барака Обамы. По его словам, это случилось, «потому что Путин не уважал президента Обаму».
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Комментарии1255
США , Видео , В мире , Украина , Барак Обама , Дональд Трамп , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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