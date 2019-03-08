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Трамп «забыл» свою жену на пороге Белого дома 

ТК «Звезда» + ещё 4 16 минут назад
Фото: Reuters
Глава США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи с чешским премьером у Белого дома.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию в присутствии своей жены Мелании и первой леди Чехии Моники, но сам не понял этого.
На кадрах видно, как во время встречи в Белом доме с премьером Чехии Андреем Бабишем американский лидер вместе с супругой поприветствовали гостей после их выхода из машины.
Затем Трамп вместе с главой чешского правительства проходят в резиденцию, оставив своих дам позади.
Судя по всему, первые леди ожидали традиционной официальной фотосъемки перед входом в Белый дом. Однако так и не дождавшись этого, дамы пожали плечами, после чего молча последовали за своими мужьями.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , Чехия
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