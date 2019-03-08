Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские дипломаты поздравили арестованную в США Бутину с 8 марта 

РИА Новости + ещё 2 58 минут назад
Российские дипломаты поздравили россиянку Марию Бутину с Международным женским днем и заявили, что продолжат добиваться ее возвращения в Россию из США, заявили в посольстве РФ.
"Дипломаты Посольства посетили М. В. Бутину. Наша гражданка, ставшая жертвой провокации американских властей, не теряет стойкости духа. Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично. Поздравили соотечественницу с Международным женским днем — передали ей самые теплые пожелания от всех, кто неравнодушен к ее судьбе", — следует из сообщения, размещенного на странице в Facebook.
В дипмиссии отметили, что продолжат "добиваться освобождения Бутиной и ее скорейшего возвращения на Родину".
Бутина была задержана в 2018 году и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство — в противном случае ей грозило до 20 лет тюрьмы. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило до 15 лет тюрьмы.
Последние новости
Арестованный счет на Украине: Поклонская раскрыла карты Поклонская рассказала о компромате на коллег из Госдумы "Он хочет разрушить Россию": кто будет следующим президентом Украины
Комментарии
США , Видео , В мире , Политика , Правительство РФ
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение