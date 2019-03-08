Российские дипломаты поздравили арестованную в США Бутину с 8 марта

Российские дипломаты поздравили россиянку Марию Бутину с Международным женским днем и заявили, что продолжат добиваться ее возвращения в Россию из США , заявили в посольстве РФ.

"Дипломаты Посольства посетили М. В. Бутину. Наша гражданка, ставшая жертвой провокации американских властей, не теряет стойкости духа. Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично. Поздравили соотечественницу с Международным женским днем — передали ей самые теплые пожелания от всех, кто неравнодушен к ее судьбе", — следует из сообщения, размещенного на странице в Facebook.

В дипмиссии отметили, что продолжат "добиваться освобождения Бутиной и ее скорейшего возвращения на Родину".