Коэн передал конгрессу все документы о «связях» Трампа с Москвой

В конгрессе США прошло последнее выступление Майкла Коэна, экс-адвоката президента США Дональда Трампа . Он предоставил ряд важных документов о датах строительства башни Трампа в Москве . В четверг ожидается вынесение приговора другому опальному представителю лагеря главы Белого дома Полу Манафорту . Как пишут американские СМИ, опасаясь преследования, Трамп будет делать все, чтобы победить на выборах, ведь это точно даст ему возможность избежать обвинений.

Майкл Коэн, бывший «адвокат-решала» Дональда Трампа, предоставил конгрессу документы о своем бывшем клиенте. Хотя содержание бумаг неизвестно, как пишут американские СМИ, из них следует, что они могут свидетельствовать о том, что переговоры о строительстве башни Трампа в Москве велись до января 2016 года. В документы адвокатами Трампа при этом якобы были внесены изменения, чтобы представить дело так, будто переговоры закончились ранее, отмечает CNN

Председатель комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф рассказал, что Коэн предоставил все документы, которые у него запрашивали ранее.

«Может быть, [комитету] потребуются дополнительные материалы, которые он [Коэн] может предоставить, его сотрудничество с комитетом продолжается», — сказал Шифф.

В конгрессе остались довольны показаниями бывшего адвоката. «Г-н Коэн в полной мере сотрудничал с комитетом, отвечал на все вопросы, которые мы задавали ему во время обоих собеседований, и предоставил важные показания и материалы, относящиеся к сути нашего исследования, что позволит нам существенно продвинуть наше расследование, — сказал Шифф. — Мы рассчитываем на его дальнейшее сотрудничество с конгрессом и правоохранительными органами».

Правда, анализируя предыдущие показания Коэна, обозреватель The Washington Post Генри Олсен отмечал, что они были «сырыми». В речи Коэна было «много политического дыма, но мало влекущего за собой импичмент огня», считает обозреватель.

Его показания против президента США Дональда Трампа сводятся к трем пунктам, пишет Олсен.

Американский лидер — нечестный человек, патологический лжец и расист. Он напрямую использовал личные и чужие средства, чтобы заставить замолчать порнозвезд. И последнее: Трамп заранее знал, что WikiLeaks опубликует электронные письма Демократической партии Хиллари Клинтон , а также продолжал вести переговоры о проекте Trump Tower в Москве во время президентской кампании 2016 года, заявив, что этого не было.

Ранее The New York Times также привела копии шести чеков, которые Трамп выписал своему бывшему адвокату Майклу Коэну. Они входят в число 11 чеков, полученных Коэном для покрытия выплат американским порноактрисам в обмен на молчание об их сексуальных связях. Правда, в окружении президента заявляли, что Трамп — тогда еще кандидат — не знал, на что предназначались средства.

Коэн, к слову, ранее был приговорен к трем годам заключения за дачу ложных показаний конгрессу и препятствование правосудию. Он — один из ключевых свидетелей в расследовании конгресса.

Свидетель давал показания в закрытом режиме. И это было последнее выступление Коэна — в начале мае он начнет отбывать наказание в тюрьме. Экс-адвокат надеется, что его срок будет уменьшен благодаря показаниям. Сам Трамп дал понять, что не собирается миловать его.

Адвокат бывшего юриста президента США Майкла Коэна, впрочем, в прошлом году обратился к нынешним юристам Трампа с вопросом о возможном помиловании, писала The Wall Street Journal

Со ссылкой на собственные источники газета пишет, что вопрос возможного помилования Коэна был поднят еще в апреле 2018 года после того, как агенты ФБР провели рейд в его доме, офисе и гостинице, говорится в материале. Адвокаты Трампа — Джей Секулов, Рудольф Джулиани и Джоанна Хендон — отвергли идею помилования, однако Джулиани сказал, что это может произойти в будущем.

В то время интересы Коэна представлял адвокат Стивен Райан. Он обсуждал изъятые в ходе обыска документы с адвокатами Трампа, говорится в материале WSJ. По информации источников, адвокат Коэна тогда намекнул, что если надежды на помилование нет, то Коэн начнет сотрудничать с федеральными прокурорами. Отмечается, что после этого бывший адвокат Трампа сменил защиту, в настоящее время его интересы представляет Лэнни Дэвиc . Также после Коэн несколько раз контактировал со специальным прокурором Робертом Мюллером , который ведет «российское дело».

Мюллер в скором времени должен огласить результаты расследования, и это заставляет президента США нервничать. Как пишет The New York Times, в этом случае выборы становятся для него еще более важными, поскольку второй срок может помочь ему избежать предъявления обвинений, в том числе по «российскому делу».

Трампа успокаивает то, что американское законодательство предполагает, что «президент не может быть обвинен, находясь на своем посту», говорят источники.

7 марта, может быть приговорен другой член команды Трампа — Пол Манафорт. Его приговор, однако, не связан с работой на нынешнего главу Белого дома, речь идет о наказании за финансовые и банковские махинации. Манафорт, которому в следующем году исполнится 70 лет, может быть приговорен к 24 годам тюремного заключения.

Спецпрокурор Мюллер ранее заявил, что в деле бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта нет смягчающих обстоятельств и ему грозит до 22 лет лишения свободы.