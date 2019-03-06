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В Солт-Лейк-Сити полиция обнаружила подозрительный предмет 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов американского Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в среду обнаружили на улице в центральном районе подозрительный предмет и провели эвакуацию в соседних домах. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель полиции города Джесс Переа, его выступление транслировали в эфире местных телеканалов.
Он не уточнил, о каком именно предмете идет речь и почему власти сочли его подозрительным. В городе проходит в настоящее время деловая конференция, на которой запланировано выступление экс-президента США Барака Обамы, а также ряда других известных людей. Информации о наличии какой-либо связи между данной конференцией и обнаружением указанного предмета пока не поступало.
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США , В мире , Происшествия , Барак Обама , Солт-Лейк-Сити
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