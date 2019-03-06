Ведущего Первого канала заподозрили в связях с Бутиной

Американский политолог и ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс попал под пристальное внимание ФБР США из-за знакомства с россиянкой Марией Бутиной, обвиняемой в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Об этом источники сообщили «Открытым медиа».

Как рассказали знакомые Саймса и еще два человека, знакомые с деятельностью ФБР, бюро собирает информацию о мужчине. По данным одного из собеседников, с мужчиной побеседовали после того, как Бутина была арестована в августе 2018 года. Речь шла о его деятельности: он является создателем и главой научно-исследовательского Центра национальных интересов и журнала The National Interest , который публикует материалы о внешней политике США. Разговор, как отмечается, был единичным.

По словам другого источника, после заключения россиянки под стражу правительственные агенты общались и с сотрудниками Центра. В то же время не ясно, ведет ли ФБР расследование в отношении Саймса. В пресс-службе организации комментариев по этому поводу не дали, однако отметили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В курирующем бюро Минюсте журналистам посоветовали обратиться напрямую в ФБР.

«Открытые медиа» также пообщались с юристом Центра национальных интересов Дэвидом Ривкиным. Он заверил, что ФБР с Саймсом ФБР вообще не связывалось ни до, ни после ареста Бутиной. Он отметил, что такая информация нацелена на очернение репутации политолога.

Исполнительный директор Центра Пол Сондерс заявлял, что подозрения надуманы, а организация прекратила сотрудничество с Бутиной после того, как стало известно об обвинениях в ее адрес.

В феврале National Public Radio сообщало, что финансовый комитет сената США инициировал расследование в отношении Центра национальных интересов и его спонсорства Бутиной.