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Трамп повысит прокурора по делу Марии Бутиной 

Национальная Служба Новостей 16 минут назад
Фото: nsn.fm
Президент США Дональд Трамп планирует повысить прокурора от округа Колумбия Джесси Лиу до заместителя генерального прокурора в Минюсте США, сообщает НСН со ссылкой на заявление Белого дома.
Отметим, что офис прокурора от округа Колумбия в настоящее время ведет дело арестованной в США россиянки Марии Бутиной, которую обвиняет в незаконной работе иноагентом.
Напомним, что в конце февраля американский суд отложил вынесение приговора Бутиной, арестованной в июле 2018 года. Отец задержанной россиянки Валерий Бутин в беседе с НСН сообщил, что адвокаты и представители российского консульства предполагали, что на заседании будет назначена дата вынесения приговора. Однако в ходе слушаний прокуроры сообщили, что об этом рано говорить, так как они не завершили расследование.
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США , В мире , Дональд Трамп , Министерство юстиции США , Колумбия
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