Трамп «отомстил» Венесуэле за Гуайдо

Трамп продлил действие санкций против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп продлил срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении лиц и организаций в рамках исполнительного указа от 8 марта 2015 года о ситуации в Венесуэле

Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, направленном во вторник в Конгресс.

В документе сказано, что "ситуация в Венесуэле продолжает представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".