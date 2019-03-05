Трамп «отомстил» Венесуэле за Гуайдо

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Трамп продлил действие санкций против Венесуэлы 

ТАСС + ещё 8 23 минуты назад
Президент США Дональд Трамп продлил срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении лиц и организаций в рамках исполнительного указа от 8 марта 2015 года о ситуации в Венесуэле.
Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, направленном во вторник в Конгресс.
В документе сказано, что "ситуация в Венесуэле продолжает представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
"Поэтому я продлеваю режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13692", — сказано в нем.
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США , Видео , В мире , Конфликты , Латинская Америка , Дональд Трамп , Венесуэла
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