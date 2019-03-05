Конец клана: Клинтон не будет президентом

Клинтон отказалась баллотироваться в президенты США

Экс-кандидат на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон заявила, что не планирует выдвигаться на выборах 2020 года, сообщает телеканал CNN . При этом она добавила, что продолжит работать и отстаивать свои убеждения, а в настоящее время наслаждается жизнью писателя, общественного деятеля и бабушки.

Известно, что Клинтон ждет внука. Челси Клинтон, единственная дочь 42-го президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари, беременна в третий раз.

Свою политическую карьеру Хиллари Клинтон начала в 2000 году, когда победила на выборах сенатора от штата Нью-Йорк. Она быстро стала одним из лидеров Демократической партии , а в 2006 году вновь победила на выборах в Нью-Йорке

Она впервые вступила в президентскую гонку в 2008 году, однако тогда не смогла преодолеть партийные праймериз, проиграв Бараку Обаме

После его победы она приняла предложение занять пост госсекретаря США. В 2016 году Клинтон бросила вызов Дональду Трампу, однако, выиграв у него по числу голосов в абсолютном выражении, проиграла ему по голосам в коллегии выборщиков.

Слухи о планах Клинтоне вновь принять участие в избирательной гонке активно стали муссироваться в Вашингтоне в конце прошлого года. В ноябре 2018 года два представителя Демократической партии Марк Пенн и Эндрю Штейн опубликовали статью в деловой газете The Wall Street Journal , где заявили, что Клинтон обязательно попробует еще раз поучаствовать в битве за Белый дом.

Авторы, один из которых в прошлом был советником Клинтон, писали, что она «не была бы собой», если бы не продолжила бороться за президентское кресло.

«Она не позволит, чтобы такая небольшая помеха, как два оглушительных поражения, встали бы на ее пути в Белый дом», — говорилось в статье.

Однако среди негативных факторов, которые могли бы оказать влияние на выдвижение, было состояние здоровья Клинтон, а также ее возраст — в 2020 году к началу гонки ей будет 73 года.

Трамп, отношение которого к Клинтон всегда было неприязненным, ранее говорил, что хотел бы видеть ее своей соперницей в избирательной кампании. Еще в октябре 2017 года он написал в своем твиттере:

«Меня спросили, будет ли жуликоватая Хиллари (такое прозвище от Трампа закрепилось еще со времен избирательной гонки 2016 года. — «Газета.Ru») участвовать в выборах 2020 года. Мой ответ был: «Я надеюсь», — написал президент США.

Трамп и его сторонники считали, что в случае выдвижения Клинтон в президенты действующий глава Белого дома сможет победить ее, как и в прошлый раз. Вместе с тем те, кто выступает активно против политики действующего президента США, могли бы в качестве протеста отдать свой голос именно в поддержку Клинтон, даже если не являются ее сторонниками.

Есть и те, кто видит в ней системного профессионального политика, который сможет снизить градус противостояния в американском обществе, а также наладить отношения США и Европы.

После заявления Клинтон о нежелании идти в президенты все внимание будет приковано к ее бывшему сопернику по праймериз — левому демократу Берни Сандерсу . Политик недавно заявил, что пойдет на выборы в 2020 году.

«Мы вместе в 2016 году начали нашу кампанию как политическую революцию, и сегодня мы должны закончить нашу революцию и внедрить идеи, за которые боролись», — заявил Берни Сандерс в недавнем видеообращении к сторонникам.

«Наша кампания не только том, чтобы победить Дональда Трампа, самого опасного президента в современной истории США. Наша кампания состоит в том, чтобы перестроить нашу страну и создать правительство, основанное на экономической, расовой, социальной и экологической справедливости», — говорил Сандерс.