Дональду Трампу готовят импичмент

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США продлили еще на год санкции в отношении России

Экс-адвокат Трампа признался во лжи по переговорам о строительстве Trump Tower в Москве

Индия привела в полную боеготовность армию и пограничников из-за обострения отношений с Пакистаном