В самое ближайшее время ожидается завершение работы расследователей спецпрокурора Роберта Мюллера и подготовка финального доклада на тему о вмешательстве России в президентские выборы в США, а также о возможном сговоре команды Дональда Трампа с русскими. Со своей стороны представители Демократической партии, имеющие большинство в палате представителей, собираются активизировать собственное масштабное расследование на эту же тему. Чем это грозит действующей администрации и какие другие политические последствия может иметь?
Комментарий Георгия Бовта:
Сначала доклад спецпрокурора Мюллера поступит генеральному прокурору Уильяму Барру, и тот уже будет решать, какую часть документа представить конгрессу, а какую засекретить. Он может передать содержание доклада в своем изложении.
Барр скорее на стороне Трампа. Он еще при назначении на должность заявил, что действующий президент не может быть обвинен по уголовному делу, находясь на своем посту.
Со своей стороны демократы, но также и часть республиканцев требуют максимального раскрытия доклада Мюллера. Вокруг этого в ближайшее время развернется ожесточенная политическая борьба. В руках демократов столь мощное оружие, как вызов на допрос любых физических лиц и представителей организаций для дачи показаний под присягой. Они могут попробовать вызвать на допрос даже спецпрокурора Мюллера, особенно если доклад засекретят. В ответ сторонники Трампа могут применить ряд юридических зацепок под предлогом защиты института президентства.
Ситуация стала еще более напряженной после того, как многолетний юридический советник Трампа Майкл Коэн дал разоблачительные показания в конгрессе. Он обвинил президента в том, что тот заплатил за молчание 130 тысяч долларов в нарушение правил финансирования избирательной кампании женщинам, с которыми имел сексуальную связь, а еще в том, что вел переговоры с русскими о строительстве «Башни Трампа» в Москве, уже когда был кандидатом в президенты. По словам Коэна, Трамп был в курсе того, что русские взломали серверы Демократической партии и собирались слить компромат на Хиллари Клинтон в WikiLeaks.
Не полагаясь на то, что доклад Мюллера будет опубликован полностью, демократы собираются фактически начать сначала расследование на ту же тему. Как минимум шесть комитетов палаты представителей уже готовы это сделать. Так, юридический комитет собирается запросить документы и допросить около 60 физических лиц и представителей различных организаций на предмет того, не препятствовал ли президент отправлению правосудия, а именно не мешал ли расследованию ФБР вмешательства русских в избирательную кампанию.
Демократы не скрывают, что их конечной целью является импичмент Трампа. Притом что препятствование правосудию — это тяжкое уголовное обвинение, а процедуру импичмента инициирует именно палата представителей. Она же выносит решение простым большинством голосов. Правда, для отстранения президента от должности это решение должны утвердить две трети сената.
Трампу вновь припомнят скандальное увольнение директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года, причем именно в связи с русским расследованием. В ходе проведения слушаний можно ожидать появления и других обвинений. Как то — в нарушении законов финансирования избирательной кампании, в использовании служебного положения в целях личного обогащения и даже в отмывании денег при помощи русских и через один известный немецкий банк.
Вне всякого сомнения, на допрос вызовут представителей ближайшего окружения Трампа, включая его старшего сына Дональда и зятя Джареда Кушнера, который играет влиятельную роль в администрации. Есть основания полагать, что может получить второе дыхание и «дело Марии Бутиной». В конце прошлого года она пошла на сделку со следствием, признав вину в том, что осуществляла незаконное лоббирование в интересах России. Однако настораживает то, что приговор ей до сих пор не вынесен. Это значит, что люди, которых Бутина назвала в показаниях ФБР, могут стать объектами дополнительного расследования.
Все эти слушания вызовут в американской прессе волну новых пафосных и разоблачительных публикаций о коварной роли Кремля в американской политике, создав соответствующий новостной фон для обсуждения и принятия нового закона об антироссийских санкциях. Либеральная пресса мейнстрима будет активно помогать демократам в доведении дела до импичмента. У прессы появился новый счет к Трампу.
На днях журнал New Yorker опубликовал расследование, из которого следует, что летом 2017 года президент пытался черед Минюст воспрепятствовать сделке по покупке корпорацией AT&T дочерней компании CNN Time Warner. Правда, федеральный суд развеял интриги президента, и сделка была утверждена. Впрочем, это все цветочки по сравнению с тем, что ожидает администрацию в ближайшие недели.