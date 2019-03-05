WP: Белый дом не обсуждал с ведомствами вопрос выхода США из ДРСМД

Администрация президента США Дональда Трампа не проводила межведомственных обсуждений целесообразности выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с тем, что помощник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон по сути свел такого рода совещания на нет. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на опрошенных ею действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.

Госдепартамента, минфина и Они рассказали, что Болтон практически перестал проводить обсуждения внешнеполитических вопросов между госсекретарем, министрами обороны, финансов и юстиции в рамках Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. При этом, как отмечает издание, бывший министр обороны Джеймс Мэттис неоднократно жаловался на слишком частые встречи такого характера при предшественнике Болтона — Герберте Макмастере. Но, прежде чем уйти в отставку, министр обороны написал письмо нынешнему помощнику президента, настаивая на том, что нехватка встреч наносит ущерб политическому процессу. Мэттис, как отмечают источники газеты, был особенно расстроен тем, что не было проведено ни одного совещания глав минобороны минюста , на котором бы обсуждался вопрос о выходе США из ДРСМД.

При этом, по версии руководителя пресс-службы СНБ Гарретта Марки, "неверно говорить, что совещаний в целом стало меньше". В некоторых случаях, отмечает The Washington Post , личные встречи заменялись "бумажными собраниями", на которых должностные лица высокого ранга лишь обменивались директивными документами, но в действительности не сидели за одним столом и не обсуждали внешнеполитические вопросы.

Расхождение по Сирии

Как сообщило издание, Болтон настаивал, что "главным врагом" США в Сирии являются не террористы, а Иран. Так, советник сказал должностным лицам высокого ранга, занимающимся политикой в отношении Сирии, что Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в июле прошлого года настаивал, что американские войска останутся в Сирии, пока Москва не обеспечит вывод войск Ирана с территории арабской республики. Не имея никаких оснований сомневаться в пояснениях Болтона, официальные лица в Пентагоне и Госдепартаменте разработали стратегию, согласно которой вывод иранских войск стал основной целью присутствия в Сирии контингента США численностью в 2 тыс. человек.

"Мы не собираемся уходить, пока иранские войска находятся за пределами иранских границ, — сказал советник президента журналистам в сентябре. — И это включает подконтрольные Ирану силы и повстанцев".

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сказал, что Трамп "согласен" с этим и не "спешит покидать" Сирию. Однако президент никогда не одобрял стратегию, связывающую вывод американских войск с уходом Ирана из Сирии, по словам источников газеты. 19 декабря он удивил многих своих помощников, объявив о решении начать вывод американских военнослужащих из арабской республики.

Пока до сих пор неясно, что на самом деле Трамп сказал Путину, указало издание.

Власть над внешней политикой

По мнению The Washington Post, Болтон пересмотрел работу помощника главы государства по национальной безопасности и стал сам решать, что "президент должен услышать". В связи с этим он сократил до минимума количество встреч, на которых присутствуют сотрудники администрации высокого ранга, занимающиеся вопросами национальной безопасности, и дают Трампу свои рекомендации.

Болтон, по данным издания, также заменял работающих в СНБ экспертов своими единомышленниками с минимальным опытом работы на таком высоком уровне. The Washington Post считает, что такой подход к работе и нежелание президента слушать длинные брифинги или консультироваться с экспертами предоставили Болтону "огромную власть над зачастую беспорядочным процессом внешней политики". Несмотря на то, что хозяин Белого дома отклонял его советы по КНДР, Болтон одержал победу, указывает газета, по многим ключевым вопросам, таким как ДРСМД, СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе). Он сыграл центральную роль в усилиях вашингтонской администрации по сокращению сотрудничества с ООН — организацией, которую советник уже давно называет "некомпетентной и коррумпированной".