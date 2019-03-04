Демократы призвали раскрыть детали переговоров с Трампа и Путина

«Согласно сообщениям СМИ, президент Трамп неоднократно, по-видимому, предпринимал шаги, чтобы скрыть детали своих переговором с президентом Путиным от других представителей администрации, конгресса и американского народа. По сообщениям, президент конфисковал записи, касающиеся, по крайней мере, одной встречи, проведённой с президентом Путиным, и дал указание одному американскому переводчику не обсуждать содержание переговоров с Путиным с другими федеральными должностными лицами», — говорится в письме председателей профильных комитетов палаты представителей США.

Ранее юридический комитет палаты представителей США, контролируемый демократами, начал расширенное расследование в отношении президента Дональда Трампа по обвинениям в воспрепятствовании правосудию, коррупции и злоупотреблении властью.

В январе комитет палаты представителей США по иностранным делам заявил о намерении провести слушания по переговорам Трампа и Путина. Американский президент заявил, что не скрывал деталей переговоров с российским коллегой.