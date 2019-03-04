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Демократы призвали раскрыть детали переговоров с Трампа и Путина 

RT на русском 49 минут назад
Демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.
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«Согласно сообщениям СМИ, президент Трамп неоднократно, по-видимому, предпринимал шаги, чтобы скрыть детали своих переговором с президентом Путиным от других представителей администрации, конгресса и американского народа. По сообщениям, президент конфисковал записи, касающиеся, по крайней мере, одной встречи, проведённой с президентом Путиным, и дал указание одному американскому переводчику не обсуждать содержание переговоров с Путиным с другими федеральными должностными лицами», — говорится в письме председателей профильных комитетов палаты представителей США.
Ранее юридический комитет палаты представителей США, контролируемый демократами, начал расширенное расследование в отношении президента Дональда Трампа по обвинениям в воспрепятствовании правосудию, коррупции и злоупотреблении властью.
В январе комитет палаты представителей США по иностранным делам заявил о намерении провести слушания по переговорам Трампа и Путина. Американский президент заявил, что не скрывал деталей переговоров с российским коллегой.
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Комментарии10
США , Видео , В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин
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