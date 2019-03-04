Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп продлил санкции против России еще на год 

Рамблер + ещё 25 1 час назад
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, принятые его предшественником Бараком Обамой в связи с кризисом на Украине.
Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в официальном уведомлении Белого дома, направленном в Конгресс и опубликованном в сборнике документов правительства США — Федеральном реестре.
Трамп продлил срок действия ограничительных мер, принятых администрацией Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года, а также санкции, примененные нынешней администрацией 20 сентября 2018 года.
В официальном уведомлении Конгрессу, в частности, отмечается, что действия и политика лиц, подпадающих под санкции, угрожают «миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности» Украины и «содействуют расхищению ее активов».
США , Видео , В мире , Другое , Барак Обама , Дональд Трамп , Администрация США
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес В мире
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян
Общество
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
Украина В мире
Трамп «отомстил» России за кризис на Украине
США В мире
Указ Путина: «Надежды на спасение нет»
Политика Армия
Пескова оперировали пять часов
Шоу-бизнес Общество
Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку
Общество Политика
В США раскрыли «секрет» российского «Посейдона»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение