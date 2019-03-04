Трамп «отомстил» России за кризис на Украине

Трамп продлил санкции против России еще на год

Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в официальном уведомлении Белого дома, направленном в Конгресс и опубликованном в сборнике документов правительства США — Федеральном реестре.

Трамп продлил срок действия ограничительных мер, принятых администрацией Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года, а также санкции, примененные нынешней администрацией 20 сентября 2018 года.

В официальном уведомлении Конгрессу, в частности, отмечается, что действия и политика лиц, подпадающих под санкции, угрожают «миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности» Украины и «содействуют расхищению ее активов».