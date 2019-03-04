Трамп «отомстил» России за инцидент в Крыму

Трамп продлил на год санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на Украине

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, распространенном в понедельник.