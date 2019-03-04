К опросу Gallup: почему американцы стали бояться России больше всего

Рядовые американцы боятся России куда больше, чем Китая или КНДР . Таковы результаты опроса, проведенного Gallup. Цифры и сравнение новых данных с показателями прошлых лет впечатляют. Из всех опрошенных 51% полагают, что военный потенциал нашей страны — это очень серьезная угроза для США ; 32% поставили Россию на первое место по степени опасности, Китай с 21% взял серебро, бронза досталась КНДР. Северную Корею опасаются 14%. В 2016 году только 39% американцев считали российское оружие серьезной угрозой, а в 2004 году — 18%.

Можно, конечно, было бы сослаться на два последних послания Владимира Путина , в которых он описал возможности новейших ракетных систем и других видов вооружений, объяснив этим возросшие страхи наших заокеанских друзей. И это будет верно, но лишь отчасти. На самом деле все зависит от интерпретации. Действительно, ведущие американские СМИ сочли слова российского президента демонстрацией агрессивных намерений и желания при случае померяться силами, что при ядерном потенциале, которым располагают обе стороны, стало бы прелюдией апокалипсиса. Это весьма вольная и тенденциозная интерпретация. К утверждениям российского лидера о том, что российская военная доктрина исключает вероятность нанесения первого удара и носит исключительно оборонительный характер, американские журналисты отнеслись без всякого доверия.

Выходит, что рядового американца запугали его же собственные медиа, которые, помимо прочего, все время удерживают в списке топовых тем "российское вмешательство в американские выборы", "военную агрессию Вооруженных сил России на Украине", "поддержку Кремлем диктаторских режимов" в Сирии, Китае, в тех же Северной Корее и Иране. Степень влияния и могущество России в такой аналитике описываются как явно превосходящие возможности американского государства поддерживать надлежащий порядок на планете. У Вашингтона, увы, никак не выходит эффективно противодействовать злой воле "этих русских".

Более того, с каждым годом Россия, ставшая синонимом всего, что противно демократии и цивилизации, только укрепляет свою темную силу. Как же не бояться этого просыпающегося монстра?!

О том, что именно журналисты и политики подогревают истерические настроения в американском обществе, говорит еще одна цифра. В 2018 году главной опасностью 51% американцев называли Северную Корею. Понятно, что это стало следствием медийной активности: американские СМИ внимательно следили за ходом переговоров Дональда Трампа Ким Чен Ына о ядерном разоружении. Общество, которое вынуждают страшиться то одной угрозы, то другой, нельзя назвать полностью психологически здоровым. Оно живее, распятое собственными страхами. И то, что Россия сейчас вышла на первое место, может еще больше подорвать душевное равновесие американцев.

Китай и КНДР во многом остаются для населения Штатов вещью в себе и вещью для себя. Это закрытые общества с не слишком понятным общественным укладом и культурой. Ясно только, что они скорее замкнуты, нежели устремлены во внешний мир. А Россия за последние годы превратилась в ключевого игрока в международной политике. Логично предположить, что свою активную позицию она будет пытаться обеспечивать ядерными аргументами. Кроме того, русские — это понятный народ. Они мало чем отличаются от американцев. Но только в силу своей дикости, выпадения из цивилизационной парадигмы они избрали себе темную сторону, тогда как США стоят на стороне сил добра. А от второгодников и хулиганов всегда ожидаешь худшего. Они имеют дурное обыкновение пускать в ход кулаки и дубины при каждом удобном случае. При таком раскладе бояться России куда менее комфортно, чем Китая, Северной Кореи или Ирана.

Все эти предчувствия и размышления, конечно, слабо связаны с реальностью. Нам, живущим в России, как-то очевидно, что никаких агрессивных намерений мы не питаем и диктовать свою волю миру не собираемся. Однако убедить в этом наших заокеанских друзей мы, к сожалению, не можем. Картина мира у среднестатистического американца формируется таким образом, что в ней обязательно должен присутствовать чужой, олицетворяющий собой угрозу миропорядку.

В этом году Россия вышла на первое место. Пожелаем населению США в следующем году выбрать себе в качестве главного обидчика какую-нибудь маломощную страну, до страха перед которой можно снизойти, понимая, что никакого серьезного ущерба "сияющему граду на холме" она нанести не в состоянии.