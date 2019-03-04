В Сети появились видео разрушений после торнадо в США

Не менее 22 человек погибли в результате торнадо, который обрушился на американский штата Алабама в ночь с воскресенья на понедельник. Десятки тысяч людей остались без электричества. Из-за разгула стихии в округе ввели режим чрезвычайного положения, который сохраняется до сих пор, но ввиду неблагоприятных условий спасатели приостановили поисковые операции.

В результате торнадо в американском штате Алабама погибли по меньшей мере 22 человека, передает Associated Press слова шерифа округа Ли Джей Джонса. При этом он не исключил дальнейшего увеличения числа жертв.

До этого он сообщал о гибели 14 человек в результате стихийного бедствия. По его словам, среди жертв есть несовершеннолетние. Также известно минимум о 40 пострадавших. Генконсульство РФ в Хьюстоне проверяет, имеются ли россияне в числе раненых.

Поддержку застигнутым торнадо людям выразил президент США Дональд Трамп . «Великому народу Алабамы и соседних регионов: будьте осторожны и берегите себя. Торнадо и штормы были действительно сильными, а впереди нас может ждать еще больше. Семьям и друзьям жертв и пострадавшим: храни вас Бог!» — написал Трамп на своей странице в твиттере.

Два смерча обрушились на жилые районы Алабамы 3 марта. Из-за сложных погодных условий губернатор штата Кэй Айви ввела во всем округе режим чрезвычайного положения, который сохраняется до сих пор.

При этом сотрудники чрезвычайных служб были вынуждены приостановить поисково-спасательную операцию ввиду опасных погодных условий и темноты — сейчас там глубокая ночь.

В понедельник в штате будут закрыты все школы. Согласно информации ресурса Power Outage, отслеживающего перебои с электроэнергией в США, на 03:49 мск 4 марта в Алабаме и соседней Джорджии из-за торнадо без света остались более 35 тыс. человек. В общине Борегар уже начали оценивать ущерб и повреждения, нанесенные стихийным бедствием.

«Мы сделали все возможное на сегодняшний вечер… Эта зона очень опасная… торнадо нанес сильный ущерб зданиям и домам в районе», — отметил шериф штата Алабама.

Видео последствий инцидента опубликовал телеканал News 19 WLTX. На кадрах видно, что стихия разрушила десятки построек, в том числе аэропорт и пожарную станцию. Также в СМИ продемонстрировали десятки поваленных деревьев, пострадавшие и полностью уничтоженные дома, поврежденные транспортные средства.

Группы спасателей, судя по видео, занимаются ликвидацией последствий торнадо и поиском людей, которые могут находиться под завалами зданий.

Телеканал MSNBC продемонстрировал снятое с помощью беспилотника видео, на котором показана рухнувшая на шоссе металлическая конструкция, частично перекрывшая движение автотранспорта. Также на кадрах видны сильно пострадавшие от нашествия стихии магазины и бензоколонка.

Согласно материалам, выпущенным NBC News, торнадо в Алабаме — не единственный природный катаклизм, нарушивший спокойствие американцев. Телеканал привел сведения о таком же бедствии в штате Джорджия и наводнениях в Алабаме и Миссисипи, из-за которых оказались затоплены более 20 автомобильных дорог. Помимо этого, в репортаже сообщается и о сильном снегопаде в Миссури. До данным СМИ, циклон движется на северо-восток страны. Власти Филадельфии, Нью-Йорка и Бостона уже начали готовиться к возможным природным катаклизмам, сообщили на телеканале.

Кстати, до этого из-за нашествия стихии губернатор Алабамы объявляла чрезвычайное положение в мае прошлого года. Причиной этого стал приближавшийся ураган «Альберто». Она предупреждала жителей штата, что на территории округа ожидаются проливные дожди и наводнения. Тогда также была угроза торнадо. По ее словам, в повышенную готовность были приведены отряды Национальной гвардии США и чрезвычайные службы.

Сами торнадо в США — вовсе не редкость. В декабре прошлого года стихия обрушилась на штат Иллинойс, в результате чего пострадал по меньшей мере 21 человек. Торнадо полностью или частично разрушил более 100 домов, уточнял CNN

Губернатора штата Брюс Ронер сообщал о трех пострадавших, которые попали в больницу, и еще 18, получивших незначительные ранения.

По информации телеканала, стихия повредила линии электропередачи, обесточив дома более двух тыс. жителей города Тейлорвилл. Повреждена была и инфраструктура военно-морской базы Кингс-бей, где пострадали двое военнослужащих.