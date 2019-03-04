National Interest рассказал о новом американском «супероружии» — боевых туннелях

Американские военные терпеть не могут туннели ещё со времён войны с Японией , однако Агентство перспективных разработок Министерства обороны США планирует изучить вопрос их создания на поле боя, пишет The National Interest . Как отмечает журнал, туннели могут оказаться полезными для безопасного снабжения передовых подразделений, осуществления спасательных миссий и скрытного накопления припасов.

Ираке и Американские военные ненавидят туннели: японцы пользовались ими на Иводзиме, чтобы нападать из засады. Так же поступали и вьетконговцы, из-за чего американским «туннельным крысам» приходилось их оттуда выкуривать. Северная Корея Иран пользуются ими и по сей день, чтобы защитить свою программу ядерного оружия, а туннели ИГ* доставили США немало хлопот в Афганистане Сирии , пишет The National Interest.

«Однако действуя в духе «не можешь победить — возглавь», американские военные хотят прокладывать собственные туннели на поле боя», — отмечает журнал.

Цель «Проекта подкопщик» Агентства перспективных разработок Министерства обороны США ( DARPA ) — «продемонстрировать возможность быстрого создания сетей тактических туннелей, которые позволят надёжно и быстро снабжать войска».

Не то чтобы в Соединённых Штатах не знали, как прокладывать туннели: американская промышленность вполне способна их строить как в виде крупных дорог, так и для создания инфраструктуры. Кроме того, Пентагон уделяет значительное внимание технологиям по обнаружению и уничтожению туннелей.

Однако Вашингтону недостаёт знаний в плане рытья туннелей на поле боя.

«Ни одна военно-учетная специальность Минобороны не специализируется на прокладывании наступательных тактических туннелей, — заявили по этому поводу в DARPA. — Кроме того, нынешние операции по созданию туннелей главным образом заключаются в разведывательном бурении и установке надземных маячков наведения… В рамках «Подкопщика» планируется прокладка наступательных ходов сообщения, установка сенсоров, а также создание концепции операций, обходящих нынешние ограничения. Сеть тактических туннелей может обеспечить надёжную логистику, сделав возможным такие концепции операций как заблаговременное накапливание припасов в конкретном месте накануне операции или обеспечение снабжения войск, которые двигаются через отдельно взятую область. Способность быстро прокладывать туннели может оказаться полезной в рамках особых операций, в частности в области скоростной доставки припасов, спасательных миссии или иных неотложных нужд».

В рамках «Проекта Подкопщик», который обойдётся в $11 млн, DARPA оценит эффективность методов бурения и прокладывания туннелей с точки зрения различных технических показателей.

При этом у тактических туннелей есть несколько преимуществ. В частности, они позволят американским войскам действовать в отрыве от передовых баз и линий снабжения. Кроме того, они добавят на поле боя новое измерение войны — подземное.

Что интересно, DARPA говорит о туннелях только как о способе снабжения войск. Нет никаких намёков на то, что американские солдаты будут ползать под землей, хотя это и было бы следующим логичным шагом. Тем не менее агентство вскользь отметило, что туннели можно использовать в ходе спасательных операций, что наводит на мысль, что солдаты могут сбегать с их помощью в случае необходимости.

Тем не менее у туннелей есть и недостатки: они дороги и неудобны в качестве средства транспорта. Кроме того, если Пентагон почувствовал, что настала необходимость уйти под землю, это указывает на то, что наземные операции стали слишком опасны, считает The National Interest.

«При этом в «Проекте подкопщика» есть поэтическая справедливость: после того, как враги США на протяжении десятилетий использовали против них туннели, у американских солдат появился шанс ответить им взаимностью», — подводит итог издание.

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