The Washington Times (США): новая российская ракетная угроза для США

Американский генерал Терренс О'Шонесси, выступая перед членами комитета по обороне Сената США , пугал так называемой «российской военной угрозой», рассказывая о новейших российских военных разработках. По его мнению, теперь Россия способна наносить молниеносные удары в глубь территории США . Однако, похоже, основной «сверхзадачей» его спича было требование увеличить инвестиции в оборону государства.

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси (Terrence O’Shaughnessy) выступил с предупреждением, что Москва впервые развертывает неядерные ракеты, которые способны поражать цели в глубине территории США.

О'Шонесси, который также является командующим Объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD), заявил, что, хотя российские ядерные ракеты угрожают США уже более 50 лет, Москва «только недавно разработала и развернула неядерное вооружение, представляющее угрозу для США».

Среди новых угроз генерал назвал агрессивные кибератаки и новое поколение крылатых ракет воздушного и морского базирования. Ракеты могут быть выпущены на болтшом расстоянии от границ США. Их отличает «значительно большая дальность и точность, чем их предшественников, что позволяет наносить удары по Северной Америке из-за пределов радиолокационного покрытия NORAD», — сказал он комитету по вооруженным силам Сената.

Российские бомбардировщики, в том числе Ту-95 и Ту-160С «Белый лебедь» совершают частые полеты вблизи американских берегов и границ, чтобы продемонстрировать свои ядерные возможности, сказал он. К российским ракетам большой дальности относятся «высокоэффективные» противокорабельные и крылатые ракеты наземного базирования.

Кроме того, новейшие подводные лодки класса «Северодвинск» «вооружены передовыми крылатыми ракетами», сказал генерал, добавив, что новая подлодка «намного тише и смертоноснее, чем предыдущие поколения российских ударных подводных лодок».

Кроме того, Россия планирует разместить в Арктике надводные военные корабли, оснащенные крылатой ракетой «Калибр-НК». «Калибр» — это высокоточное оружие представит новую угрозу для наших действий в северных широтах», — сказал генерал.

Россияне укрепляют обороноспособность Арктики, размещая на островах в Арктике береговые ракетные комплексы «Бастион», что значительно увеличит контроль России над большим участком Северного морского пути, сказал он.

«Растущий неядерный потенциал России предоставляет Москве целый ряд возможностей убедить противника отказаться от эскалации и прекратить конфликт на выгодных для Москвы условиях», — добавил он.

Еще одно новое оружие, которое представляет угрозу для США, — гиперзвуковая ракета «Авангард», которая движется со скоростью 32 тысячи км в час — достаточно быстро, чтобы преодолеть существующую систему противоракетной обороны. Подлетное время этой ракеты составляет 15 минут после запуска.

На вопрос, с какой наиболее значительной угрозой он сталкивается в качестве командующего, генерал О'Шонесси сказал, что в ближайшей перспективе это российские ракеты, как обычные, так и ядерные, а также кибератаки.

«Мы должны инвестировать в оборону, если хотим сохранить нашу способность защищаться, и это то, что я думаю, что мы должны сделать срочно», — сказал он.

The Washington Times, США