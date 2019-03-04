Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

Вашингтон решил объединить свое генеральное консульство в Иерусалиме , обслуживающее палестинцев, со своим новым посольством в Израиле

В американском госдепе подчеркнули, что это не означает изменения политики США по Иерусалиму, Западному берегу реки Иордан или сектору Газа. «Мы руководствовались глобальными усилиями по повышению эффективности», — заявил представитель ведомства Роберт Палладино.

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп заявил, что американское посольство переедет из Тель-Авива в Иерусалим. А уже 14 мая 2018 года состоялось официальное открытие дипмиссии.

Действия Белого дома привели к «взрыву» ситуации на Ближнем Востоке. В секторе Газа вспыхнули массовые протесты. В столкновениях с израильской полицией погиб 61 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

Власти еврейского государства настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. А палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.