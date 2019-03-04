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Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством 

Российская Газета + ещё 5 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон решил объединить свое генеральное консульство в Иерусалиме, обслуживающее палестинцев, со своим новым посольством в Израиле.
В американском госдепе подчеркнули, что это не означает изменения политики США по Иерусалиму, Западному берегу реки Иордан или сектору Газа. «Мы руководствовались глобальными усилиями по повышению эффективности», — заявил представитель ведомства Роберт Палладино.
Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп заявил, что американское посольство переедет из Тель-Авива в Иерусалим. А уже 14 мая 2018 года состоялось официальное открытие дипмиссии.
Действия Белого дома привели к «взрыву» ситуации на Ближнем Востоке. В секторе Газа вспыхнули массовые протесты. В столкновениях с израильской полицией погиб 61 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.
Власти еврейского государства настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. А палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.
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США , Ближний Восток , Дональд Трамп , Иерусалим , Израиль
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