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Трамп удивился «Любовному письму» Коэна 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Дональд Трамп нанес ответный удар своему бывшему адвокату Майклу Коэну в Twitter в ответ на его публичное заявление в надзорном комитете палаты представителей, раскрывшее предполагаемые «незаконные действия» президента США. Глава государства утверждает, что рукопись юриста «Любовное письмо Трампу» является полной противоположностью его же показаниям, которые теперь можно уверенно назвать ложью.
По словам Трампа, Майкл Коэн написал «Любовное письмо Трампу» для книги, которую надеялся издать по окончании работы на президента.
«Ничего себе, только что узнал, что Майкл Коэн написал рукопись «Любовное письмо Трампу» для новой книги, которую он продвигал», — написал президент, отметив, что она — «полная противоположность его ложным показаниям».
Коэн в своем публичном выступлении 27 февраля заявил, что в какой-то момент намеревался написать книгу о своем опыте работы на мистера Трампа. При этом бывший адвокат президента добавил, что был потрясен действиями президента в связи с акциями протеста белых националистов в Шарлоттсвилле, которые привели к смерти активиста Хизер Хейер, а также его выступлением во время скандального саммита в Хельсинки с участием президента России Владимира Путина.
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США , В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин
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