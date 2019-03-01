Трамп удивился «Любовному письму» Коэна

Дональд Трамп нанес ответный удар своему бывшему адвокату Майклу Коэну в Twitter в ответ на его публичное заявление в надзорном комитете палаты представителей, раскрывшее предполагаемые «незаконные действия» президента США . Глава государства утверждает, что рукопись юриста «Любовное письмо Трампу» является полной противоположностью его же показаниям, которые теперь можно уверенно назвать ложью.

По словам Трампа, Майкл Коэн написал «Любовное письмо Трампу» для книги, которую надеялся издать по окончании работы на президента.

«Ничего себе, только что узнал, что Майкл Коэн написал рукопись «Любовное письмо Трампу» для новой книги, которую он продвигал», — написал президент, отметив, что она — «полная противоположность его ложным показаниям».