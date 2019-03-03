Трамп готов к новой встрече с Кимом

Болтон не считает саммит в Ханое неудавшимся, потому что интересы США защищены, передает ТАСС

И даже уверен, что для Вашингтона он был успешнее, чем для Пхеньяна, потому что КНДР продемонстрировали возможности страны после денуклеаризации. Это лучшее предложение для Северной Кореи из возможных.

В то же время США не намерены отменять санкции против КНДР, а решение США и Южной Кореи прекратить КШУ Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle было принято еще летом 2018 года.

27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР. Стороны не подписали документы, но договорились продолжить диалог.