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Вылет Трампа из Вьетнама задержали из-за сломавшегося трапа 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вылет самолета президента США Дональда Трампа из Ханоя был задержан на некоторое время из-за сломавшегося трапа, передает корреспондент ТАСС.
Сломавшийся трап были вынуждены откатить около 10 сотрудников Секретной службы США.
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США , В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Вьетнам , Ханой
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