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Вылет Трампа из Вьетнама задержали из-за сломавшегося трапа
ТАСС
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ещё 3
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
1
Вылет самолета президента
США
Дональда Трампа
из
Ханоя
был задержан на некоторое время из-за сломавшегося трапа, передает корреспондент
ТАСС
.
Сломавшийся трап были вынуждены откатить около 10 сотрудников Секретной службы США.
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