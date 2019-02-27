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В Конгрессе США пошли против Трампа 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Палата представителей Конгресса США отменила указ президента страны Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Резолюция опубликована на сайте Конгресса.
Как сообщает Reuters, 245 из 435 конгрессменов проголосовали за инициативу. Теперь документ должен рассмотреть сенат, где у него меньше шансов на одобрение, отмечает агентство.
В то же время сам президент может наложить на резолюцию вето. Об этом Конгресс предупредил Белый дом.
15 февраля Трамп объявил о подписании документа, предусматривающего введение режима чрезвычайного положения, чтобы получить возможность использовать бюджет для строительства стены на границе с Мексикой. Позже демократы нашли в действиях президента нарушения.
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США , В мире , Дональд Трамп , Конгресс США , Мексика
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