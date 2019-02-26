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Раскрыта первая кибератака американских спецслужб на Россию 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Американские военные лишили доступа к интернету сотрудников штаба «Агентство интернет-исследований» в Санкт-Петербурге, сообщает The Washington Post со ссылкой на несколько источников. Атака произошла в 2018 году и была проведена в качестве предупреждения о том, что нападения на США в киберпространстве «не останутся безнаказанными».
Издание утверждает, что атака стала первой в своем роде, проведенной против России, в период выборов в конгресс США, которые прошли в ноябре прошлого года. «Они обрубили их», — утверждает один из источников.
Операцию провели сотрудники Киберкомандования ВС США при поддержке АНБ.
«Такая операция — скорее укол, который вызывает раздражение, нежели способ сдерживания в долгосрочной перспективе», — считает профессор стратегических исследований в Университете Джона Хопкинса Томас Рид.
Издание также пообщалось с политиками, которые уверены, что выборы в Конгресс прошли без вмешательств не по совпадению, а благодаря операциям спецслужб.
«Агентство интернет-исследований» связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиним. В США считают, что организация, которую также называют «фабрика троллей», замешана во вмешательстве в выборы президента США. Россия отрицает факт вмешательства.
В декабре прошлого года в отчете Постоянного специального комитета сената США по разведке журналисты обнаружили утверждение, что сотрудники «фабрики троллей» притворялись христианской организацией, помогающей бороться с зависимостью от мастурбации. Они якобы собирали информацию об американских новобранцах, чтобы впоследствии их шантажировать.
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США , В мире , Джон Хопкинс , АНБ , Сенат США , Washington Post , Санкт-Петербург
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