Трамп возмущен провалом в сенате закона о «жертвах абортов»

Президент Дональд Трамп выразил возмущение и заявил, что демократы поддерживают «казнь младенцев».

Сенат рассматривал в понедельник законопроект, который требовал от врачей принимать все меры для спасения жизнеспособного плода при абортах на поздней стадии. За неподчинение этому предписанию предлагалось тюремное заключение.

Сторонники законопроекта приводили примеры детей, которые выжили в результате аборта на поздних сроках. Они также утверждали, что нынешние правила позволяют врачам де-факто убивать детей, появившихся на свет в ходе операции по прерыванию беременности.

Противники законопроекта указывают на то, что в США и так существуют законы, запрещающие убивать ребенка после рождения. Кроме того, появление жизнеспособного плода в ходе аборта встречается крайне редко, чаще всего — в ситуации, когда родители соглашаются на прерывание беременности при тяжелых патологиях плода, несовместимых с жизнью.

В этом случае жизнеспособность ребенка является чисто номинальной, и врачи используют лишь паллиативный уход, позволяя родителям немного побыть с новорожденным, пока он не умрет. В случае принятия законопроекта подобное прерывание беременности стало бы невозможным, потому что обреченный плод должны были сразу доставлять в реанимацию, чтобы попытаться обеспечить его выживание.

За решение прекратить дебаты по законопроекту проголосовало 53 сенатора из 100, включая трех демократов. Для преодоления права оппозиции бесконечно затягивать обсуждение требовалось 60 голосов. Таким образом, законопроект принят не будет. Это ожидаемый результат, однако республиканцы сознательно пошли на него, чтобы привлечь внимание к проблеме абортов и представить демократов сторонниками «убийства новорожденных детей».

Президент США Дональд Трамп сразу же после голосования продемонстрировал пример такой тактики, заявив, что демократы якобы проголосовали за убийство детей. «Демократы в сенате только что проголосовали против законопроекта, который должен был предотвратить убийство новорожденных младенцев. Позиция демократов по абортам сейчас настолько крайняя, что они не против казни детей после родов», — написал Трамп в Twitter.

Президент также заявил, что результаты голосования — «одни из самых шокирующих в истории конгресса».