Пенс заявил о стопроцентной поддержке Гуаидо

"Передаю вам, президент Гуаидо, простое послание от президента Трампа, что мы с вами на 100%", — заявил Пенс. Его слова транслировал канал VivoPlay.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице законного главы государства Мадуро категорически не намерены принимать. Правительство Мадуро заявляет, что никакого гуманитарного кризиса в стране нет, а попытки доставить гуманитарную помощь являются провокациями. Как говорил сам Мадуро, история с гуманитарной помощью является прикрытием для агрессии против его страны. На фоне кризиса Мадуро уже разорвал дипломатические отношения с США и Колумбией.