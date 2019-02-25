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Пенс заявил о стопроцентной поддержке Гуаидо 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Saul Loeb
Вице-президент США Майк Пенс провел в понедельник в Боготе отдельную встречу с главой Колумбии Иваном Дуке и спикером Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо, провозгласившим себя президентом, чтобы передать ему послание от Дональда Трампа.
"Передаю вам, президент Гуаидо, простое послание от президента Трампа, что мы с вами на 100%", — заявил Пенс. Его слова транслировал канал VivoPlay.
Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице законного главы государства Мадуро категорически не намерены принимать. Правительство Мадуро заявляет, что никакого гуманитарного кризиса в стране нет, а попытки доставить гуманитарную помощь являются провокациями. Как говорил сам Мадуро, история с гуманитарной помощью является прикрытием для агрессии против его страны. На фоне кризиса Мадуро уже разорвал дипломатические отношения с США и Колумбией.
Во время попытки доставить гуманитарную помощь на границе с Колумбией были сожжены несколько грузовиков, а на границе с Бразилией, по данным НПО "Уголовный форум", были убиты четыре человека. Генсек Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что в результате столкновений между правоохранительными органами и демонстрантами на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией пострадали 335 человек.
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США , В мире , Николас Мадуро , Майк Пенс , Дональд Трамп , МВД , Богота , Венесуэла , Колумбия
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