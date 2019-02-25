Экс-сотрудница Трампа подала на него в суд за поцелуй

43-летняя Алва Джонсон, которая работала в избирательном штабе нынешнего президента США Дональда Трампа , подала на него в суд за неловкий поцелуй и расовую дискриминацию. Женщина хочет получить от лидера страны моральную компенсацию.

Как рассказала женщина, Трамп попытался поцеловать её в губы после предвыборного митинга во Флориде.

«Я сразу почувствовала себя оскорблённой, потому что не ожидала и ни в коем случае этого не хотела. Я до сих пор вижу, как его губы приближаются к моему лицу», — цитирует Джонсон The Washington Post.

Она отметила, что ей удалось увернуться, поэтому миллиардер поцеловал её в угол рта.

Кроме того, экс-сотрудница штаба обвинила Трампа в расизме, поскольку её белые коллеги получили за работу на будущего президента больше неё.

Ранее News.ru писал, что 88-летний основатель академии испанского «Атлетико» Мануэль Бринас признался в сексуальных домогательствах к воспитанникам, которые он совершал в 70-е годы прошлого века. Тогда он работал в академии скаутом и спортивным директором.