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Экс-сотрудница Трампа подала на него в суд за поцелуй 

News.ru + ещё 11 4 часа назад
Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press
43-летняя Алва Джонсон, которая работала в избирательном штабе нынешнего президента США Дональда Трампа, подала на него в суд за неловкий поцелуй и расовую дискриминацию. Женщина хочет получить от лидера страны моральную компенсацию.
Как рассказала женщина, Трамп попытался поцеловать её в губы после предвыборного митинга во Флориде.
«Я сразу почувствовала себя оскорблённой, потому что не ожидала и ни в коем случае этого не хотела. Я до сих пор вижу, как его губы приближаются к моему лицу», — цитирует Джонсон The Washington Post.
Она отметила, что ей удалось увернуться, поэтому миллиардер поцеловал её в угол рта.
Кроме того, экс-сотрудница штаба обвинила Трампа в расизме, поскольку её белые коллеги получили за работу на будущего президента больше неё.
Все обвинения уже опровергла пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Ранее News.ru писал, что 88-летний основатель академии испанского «Атлетико» Мануэль Бринас признался в сексуальных домогательствах к воспитанникам, которые он совершал в 70-е годы прошлого века. Тогда он работал в академии скаутом и спортивным директором.
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США , В мире , Дональд Трамп , Администрация США , Washington Post
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