Бывший премьер-министр Ирака обвинил Обаму в помощи ИГ

По словам Малики, который занимал пост премьера страны с 2006 по 2014 год, ряд решений Соединенных Штатов способствовал тому, что террористической организации удалось захватить большие территории Ирака.

В интервью на местном телевидении он рассказал, что США снабжали его правительство подробной информацией о расположении военных частей ИГ в Сирии, рядом с границей Ирака. Однако для атаки позиций террористов иракской армии не хватало авиации. Иракцы запросили воздушную поддержку у американских властей, однако те отказали им и предложили попросить помощи у Иордании.

США и Ирак связывал военный договор 2008 года, а с Иорданией никакого договора не было — поэтому иракская армия пошла в наступление без поддержки с воздуха и понесла большие потери.

Как сообщил бывший премьер, США также прекратили поставку Ираку запчастей от вертолетов и другого военного оборудования и отказались выполнять обязательства по продаже Багдаду истребителей F-16. Отсутствие боеспособной авиации помешало Ираку сопротивляться террористам. Малики добавил, что он не понимает, по какой причине администрация Обамы приняла такие решения.