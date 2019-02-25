Трамп осадил Спайка Ли за «расистскую атаку» на «Оскаре»

Как указал Трамп у себя в твиттере , Спайку Ли следовало внимательнее читать собственные записи. "Или не использовать их вообще, нанося расистский удар по вашему президенту, сделавшему для афроамериканцев больше (реформа уголовного правосудия, самые низкие показатели безработицы в истории, снижение налогов и т.д.), чем почти любой другой глава страны!" — разразился речью президент.

Спайк Ли, получивший свой первый "Оскар" за фильм "Черный клановец" в категории "Лучший адаптированный сценарий", призвал американцев принять "правильное" решение на новых президентских выборах и отказаться от ненависти в пользу любви.