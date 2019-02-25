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Трамп осадил Спайка Ли за «расистскую атаку» на «Оскаре» 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп ответил кинорежиссеру Спайку Ли на критические замечания, которые последние позволил себе в его адрес на церемонии вручения кинопремии "Оскар".
Как указал Трамп у себя в твиттере, Спайку Ли следовало внимательнее читать собственные записи. "Или не использовать их вообще, нанося расистский удар по вашему президенту, сделавшему для афроамериканцев больше (реформа уголовного правосудия, самые низкие показатели безработицы в истории, снижение налогов и т.д.), чем почти любой другой глава страны!" — разразился речью президент.
Спайк Ли, получивший свой первый "Оскар" за фильм "Черный клановец" в категории "Лучший адаптированный сценарий", призвал американцев принять "правильное" решение на новых президентских выборах и отказаться от ненависти в пользу любви.
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США , В мире , Конфликты , Спайк Ли , Дональд Трамп
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